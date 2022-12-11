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12 країн ЄС вимагають знизити ціну на російський газ – Bloomberg

Зіткнення щодо пропозиції обмежити ціни на природний газ в Європейському Союзі посилилися, оскільки група з 12 держав-членів закликала значно знизити межу втручання, щоб обмежити вплив безпрецедентної енергетичної кризи на споживачів і бізнес блоку.

Неділя, 11 грудня 2022, 23:25
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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Країни, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, зробили цей крок за чотири дні до екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС, щоб спробувати досягти угоди щодо цього заходу. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані, за словами дипломатів ЄС, які побажали залишатися невідомими, оскільки переговори щодо цього заходу є закритими.

У листопаді Єврокомісія запропонувала встановити обмеження цін на російський газ на рівні 275 євро за мегават-годину. Різниця між світовими та європейськими цінами має протриматися на позначці понад 58 євро не менше десяти днів. Чехія, яка головує в ЄС, запропонувала знизити граничну ціну до 220 євро, а необхідну різницю — до 35 євро.

Запропоноване зниження порогів втручання викликало занепокоєння у таких країнах, як Німеччина, Нідерланди та Данія, які закликали до обережного підходу до обмеження цін.

Для прихильників більш агресивного втручання скорочення, запропоноване чеським урядом, недостатньо, на думку дипломатів. Група з 12 країн повідомила, що запропоновані обмеження неприйнятні і їх необхідно значно знизити.

Теги: обмеження, 12 нраїн, ЄС, обмеження, посилення санкцій, російський газ, санкції проти РФ, стеля цін

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