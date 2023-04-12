12 квітня відзначають Всесвітній день авіації і космонавтики (Міжнародний день польоту людини в космос), Всесвітній день дій у сфері військових витрат та Всесвітній день хом'яків. В Україні сьогодні - День скаута та День працівників ракетно-космічної галузі України. Християни сьогодні вшановують Іоанна Ліствичника.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день авіації і космонавтики (Міжнародний день польоту людини в космос): у цей день, 12 квітня, в 1961 році громадянин СРСР майор Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі “Восток” першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин.

Всесвітній день дій у сфері військових витрат: подія запропонована Міжнародним бюро миру та Інститутом політичних досліджень з метою підвищення обізнаності про суми грошей, витрачених на збройні сили.

Всесвітній день хом’яків: дата свята присвячена до 12 квітня, коли в 1930 році Ізраїль Ахароні (Israel Aharoni), зоолог і професор Єврейського університету в Єрусалимі, відправився в експедицію в пошуках сирійських хом’яків на кукурудзяному полі. Вважається, що саме ця експедиція послужила хорошим стартом для першого вдалого приручення хом’яків.

В Україні сьогодні відзначають:

День скаута – це молодіжне свято, яке було започатковане 28 березня 2008 року. Скаутський рух з’явився 1907 року за ініціативою британця Роберта Бейдена-Павелла, який створив перший табір скаутів і пізніше розробив теорію скаутингу. В Україні скаутинг розпочався 1911 року, коли відкрилася Національна організація “Пласт”.

День працівників ракетно-космічної галузі України – подія була започаткована президентом України 13 березня 1997 року. Головна мета цього свята – подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створені техніки тощо. Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Болівія – День захисту дітей

Ліберія – Національний день звільнення

Казахстан – День працівників науки

Цього дня у світі:

467 — Антемій став імператором Західної Римської імперії.

1204 — Константинополь захоплений учасниками Четвертого Хрестового Походу. Тимчасова ліквідація Візантійської імперії.

1557 — засноване місто Куенка, Еквадор.

1606 — затверджено об’єднаний англо-шотландський прапор “Юніон Джек”, після включення до нього елементів прапора Ірландії став прапором Сполученого Королівства.

1633 — римська інквізиція розпочала формальне слідство щодо праць Галілео Галілея.

1709 — шведські війська Карла XII підійшли до стін Полтави.

1776 — Американська революція: Галіфакська Резолюція, ратифікована Провінційним Конгресом Північної Кароліни, дала дозвіл делегатам з Північної Кароліни в Другому Континентальному Конгресі проголосувати за незалежність від Великої Британії.

1820 — Олександр Іпсіланті був оголошений лідером Філікі Етерія, таємної організації, метою якої було повалення османського правління над Грецією.

1857 — Гюстав Флобер опублікував роман “Пані Боварі”.

1861 — Американська громадянська війна: бомбардуванням форту Самтер військами Конфедерації почалася громадянська війна у США, яка завершилася через 4 роки перемогою Півночі і забрала життя 620 тисяч американців.

1864 — Американська громадянська війна: різня в Форт Піллоу: Війська Конфедерації стратили більшість афроамериканських солдатів, які здались в Форт Піллоу, Теннессі.

1877 — Велика Британія вперше анексувала Трансвааль.

1897 — у місті Теребовля було відправлено першу українську католицьку Службу Божу для українських емігрантів.

1903 — у Великій Британії почала діяти міська служба омнібусів.

1908 — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького

1911 — француз П’єр Прієр здійснив перший безпосадковий переліт з Лондона до Парижа на моноплані “Блеріо”.

1912 — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація “Пласт”.

1917 — Перша світова війна: Перемога канадських військ у битві при Вімі.

1927 — Чан Кайші наказав стратити членів Комуністичної Партії Китаю в Шанхаї, завершуючи Перший Об’єднаний Фронт.

1934 — на верхівці гори Вашингтон, США підтверджений найсильніший порив вітру на поверхні Землі (372 кілометри на годину).

1934 — розпочався Авто-Лайт страйк в США. Закінчився 5-денними сутичками між Національною гвардією штату Огайо та 6 тисячами демонстрантів.

1935 — перший політ британського військового літака Бристоль Бленгем.

1934 — у Нью-Йорку опубліковано роман Френсіса Скотта Фіцджеральда “Ніч лагідна”.

1937 — сер Френк Віттл випробував перший повітряно-реактивний двигун в Раґбі, Велика Британія.

1945 — віцепрезидент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки.

1955 — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

1961 — космічний корабель “Восток-1” з Юрієм Гагаріним на борту, здійснив перший політ до космосу. Ця дата — Всесвітній день космонавтики.

1963 — радянська ядерна субмарина К-33 зіткнулася з фінським торговельним човном Finnclipper в Данських протоках.

1970 — на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України

1980 — Семуель Доу перебрав на себе владу над Ліберією після перевороту, перервавши понад 130 років демократичного наступництва президентів.

1980 — Семуель Доу перебрав на себе владу над Ліберією після перевороту, перервавши понад 130 років демократичного наступництва президентів. 1980 — одноногий канадець хворий на рак Террі Фокс розпочав свій Марафон Надії в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд.

1981 — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання “Колумбія”.

1990 — експонат Джима Ґері “Динозаври 20 століття” відкрився в Національному Музеї Природної Історії в Смітсонському інституті, Вашингтон, США.

1992 — у Марн-ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд.

1995 — білоруські депутати, що голодували проти зміни національної символіки, жорстоко побиті міліцією та військовими.

1998 — відбувся землетрус в Словенії в потужності 5,6 бала за Шкалою Ріхтера коло міста Бовец.

1999 — Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після “зумисних неправдивих свідчень” під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань.

2002 — Педро Кармона оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели під час невдалого військового перевороту у Венесуелі проти режиму Уго Чавеса.

2009 — Військово-морські сили США визволили з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вбиваючи трьох та захоплюючи четвертого пірата.

2014 — захоплення міського управління МВС у місті Слов’янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна.

Яке сьогодні церковне свято:

12 квітня у церковному календарі — день пам’яті Іоанна Ліствичника. Він був християнським богословом, ігуменом Синайського монастиря та візантійським філософом. Саме Іоанн написав відомий богословський твір під назвою “Ліствиця”. За це отримав своє прізвисько.

Прикмети:

Зацвіла черешня, значить вже можна сіяти буряк і кукурудзу.

Вже з вуликів почали вилітати бджоли – прийшла весна і вона буде теплою.

На березі розпустилося листя, а на вільсі ще ні – влітку буде мало дощів.

Корови і бики задирають голови до сонця – буде дощ.

Квітнуть кульбаби – літо буде коротким.

Багато дощів – влітку буде багато грибів.

Високо летять гуси – навесні і влітку буде багато дощів.

Традиції:

12 квітня традиційно випікали здобу у вигляді сходів. Така випічка символізувала шлях душі зі світу матеріального до Божого престолу – вірили, що вона може забезпечити Царство Боже.

Також наші предки намагалися цього дня догодити домовику, залишали йому кашу і коржі. Вірили, якщо він покуштує ласощі, то стане добрішим. Це було потрібно, щоб домовик наглядав за худобою і членами сім’ї.

Іменини сьогодні святкують:

Зосим, Софрон, Іван, Захар, Пантелеймон, Сава.