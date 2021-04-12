Сьогодні, 12 квітня, у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос, Всесвітній день авіації і космонавтики, Всесвітній день рок-н-ролу, Всесвітній день хом'яків.

Про це розповідають #Букви.

В Україні 12 квітня відзначають День скаута, в Болівії – День захисту дітей, в Ліберії – Національний день звільнення.

Цей день в історії:

1606 — затверджено об’єднаний англо-шотландський прапор “Юніон Джек”.

1857 — Гюстав Флобер опублікував роман “Пані Боварі”.

1912 — у Львові українські скаути-пластуни вперше склали пластову присягу, утворена молодіжна скаутська організація “Пласт”.

1937 — сер Френк Віттл випробував перший повітряно-реактивний двигун в Раґбі, Велика Британія.

1955 — вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

1961 — космічний корабель “Восток-1”, пілотований Юрієм Гагаріним, здійснив перший політ до космосу. За іншими даними, не підтвердженими СРСР, до Гагаріна мінімум 4 космонавта здійснили невдалі спроби облетіти земну кулю, але загинули — О. Ледовський (1957), С. Шиборін (1958), А. Мітков (1959) та І. Качур (1960). Ця дата — Всесвітній день космонавтики.

1980 — одноногий канадець хворий на рак Террі Фокс розпочав свій Марафон Надії в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд.

1981 — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання “Колумбія”.

1992 — у Марн-ла-Валле під Парижем відкрився Євродиснейленд.

2014 — захоплення міського управління МВС у місті Слов’янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна.

Сьогодні День Святого Іоанна

12 квітня віряни відзначають день Святого Іоанна. У цей день випікали спеціальні обрядові печива, які називалися драбинками.

Народні прикмети:

Черешня зацвіла – прийшов час сіяти буряк і кукурудзу.

Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою.

12 квітня День ангела імені відзначають: Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Сава.