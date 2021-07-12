Сьогодні, 12 липня, у світі відзначають Всесвітній день бортпровідника та День різнокольорових очей.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1679 — англійський король Карл II видав акт, що гарантує судові права громадян.

1711 — оточена московська армія на чолі з Петром I капітулює (Прутський мир) перед союзною коаліцією (П. Орлика, К. Гордієнка).

1776 — з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук.

1917 — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт.

1941 — у Радянському Союзі прийнято рішення про відправку на фронт 577 тисяч в’язнів виправних таборів, котрі мали б кров’ю змити вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.

1960 — СРСР запустив супутник з двома собаками на борту.

1970 — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні «Ра-2» через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу.

Яке сьогодні церковне свято:

День святих апостолів Петра і Павла.

Прикмети погоди:

Іменини сьогодні святкують Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро, Катерина, Вівентіол, Гермагор, Іван, Джон, Набір, Фелікс, Вероніка.