Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1648 — по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.
1871 — у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка ”Сватання на Гончарівці”).
1893 — В газеті ”San Francisco Morning Call” опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) ”Тайфун біля берегів Японії”.
1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.
1918 — Австрія була проголошена республікою.
1922 — відкрили Київську картинну галерею.
1925 — створена ”Леґія українських націоналістів” на з’їзді представників Українського Національного об’єднання i Союзу Визволення України у Празі.
1940 — розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП(б) В’ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань.
1944 — 14-та Галицька добровольча дивізія зброї СС ”Галичина” перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську).
1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конґрес вільних українців.
1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
2001 — на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні ”Курськ”.
2009 — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси.
2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.
Яке сьогодні церковне свято:
У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять мучеників Зіновія і Зиновії, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста і Артеми, а також священномученика Маркіяна.
Прикмети:
- Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
Іменини святкують: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.