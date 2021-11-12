Сьогодні, 12 листопада, відзначають Всесвітній День боротьби з пневмонією, Всесвітній день якості, а також Міжнародний день ергономіки.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1648 — по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.

1871 — у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка ”Сватання на Гончарівці”).

1893 — В газеті ”San Francisco Morning Call” опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) ”Тайфун біля берегів Японії”.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.

1918 — Австрія була проголошена республікою.

1922 — відкрили Київську картинну галерею.

1925 — створена ”Леґія українських націоналістів” на з’їзді представників Українського Національного об’єднання i Союзу Визволення України у Празі.

1940 — розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП(б) В’ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань.

1944 — 14-та Галицька добровольча дивізія зброї СС ”Галичина” перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську).

1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конґрес вільних українців.

1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.

2001 — на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні ”Курськ”.

2009 — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси.

2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять мучеників Зіновія і Зиновії, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста і Артеми, а також священномученика Маркіяна.

Прикмети:

Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Іменини святкують: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.