Сьогодні, 12 листопада, відзначається Всесвітній день боротьби з пневмонією.

#Букви розповідають, що це за захворювання.

Всесвітній день боротьби з пневмонією відзначається щорічно, починаючи з 2009 року, з ініціативи Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пневмонія є причиною близько 15 % смертей дітлахів віком до п’яти років — щохвилини від запалення легень помирає два малюки у світі.

Що таке пневмонія?

Пневмонія – це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується у повітряних міхурцях (альвеолах). У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання, а у хворого на пневмонію – накопичують слиз та рідину, які викликають біль та обмежують надходження кисню.

Причини виникнення пневмонії

Найчастіше збудниками цієї хвороби є бактерії, віруси, грибки та деякі найпростіші мікроорганізми.

Інфекційною пневмонією можна заразитися і через кров, особливо це стосується немовлят під час пологів або одразу після народження.

До групи ризику по виникненню пневмонії входять:

діти до 5 років;

люди у віці старше 65 років;

особи з ослабленою імунною системою (хворі на цукровий діабет, СНІД, онкологічні захворювання та ін.);

особи з вродженими вадами бронхо-легеневої системи;

особи з хронічними захворюваннями (хвороби серця, пієлонефрит та ін.);

люди, які страждають на бронхіальну астму;

пацієнти, які тривалий час перебувають на постільному режимі;

особи, які палять і зловживають алкоголем.

Симптоми пневмонії

Найчастіше у хворих на пневмонію спостерігається:

кашель,

ускладнене дихання,

висока температура тіла,

втягнення грудної клітки (у здорової людини грудна клітки розширюється при вдиханні),

свист та хрипи під час дихання.

При пневмонії у грудних дітей їм інколи важко ковтати їжу або пити, а також може знижуватись температура тіла, з’являтись судоми.

Лікування пневмонії

Для лікування пневмонії застосовують антибіотики, вибір яких залежить від виду мікроорганізму, що викликав захворювання. При своєчасній діагностиці та правильному лікуванні запалення найчастіше закінчується повним одужанням. Якщо у вас є симптоми пневмонії, слід звернутися до лікаря.

Профілактика пневмонії