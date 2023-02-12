12 лютого відзначають Міжнародний день Дарвіна та Міжнародний день дітей-солдатів. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Трьох Святих — Івана Золотоустого, Василія Великого та Григорія Богослова.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день Дарвіна. Свято присвячено внеску Чарльза Дарвіна в науку, а також популяризації науки. Відзначається в усьому світі. Місія Міжнародного дня Дарвіна полягає в тому, щоб надихнути людей по всьому світу використовувати принципи інтелектуальної хоробрості, наукової цікавості, мислення та прагнення правди, як це втілював Чарлз Дарвін. До цього дня можуть бути приурочені громадські церемонії з офіційними промовами, освітні симпозіуми, урочисті обіди та вечірки, виставки, обговорення книг, прийоми та інші заходи.

Організований рух по відзначенню Дня Дарвіна розпочався з трьома ентузіастами: доктором Робертом Стефенсом, який зацікавив спільноту в Силіконовій долині щодо започаткування щорічного святкування Дарвіна в 1995 році; професором Массімо Піглючі, який також організував щорічні відзначення в Університеті Теннессі, починаючи з 1997 року; Амандою Чесуорт, яка приєдналася до Р. Стівенса, щоб офіційно включити програму Дня Дарвіна в Нью-Мексико в 2000 році.

Міжнародний день дітей-солдатів. Щорічно 12 лютого планета вшановує пам’ять дітей-солдатів – відповідна подія отримала назву День Червоної Руки.

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Понад 100 країн та багато міжнародних організацій підтримують Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів.

День Червоної Руки створений з метою заклику до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх та з метою підтримки дітей, в яких війна вкрала дитинство.

Близько 20 країн світу (Палестина, Уганда, Судан, М’янма, Колумбія тощо) використовують дітей у воєнних конфліктах. За підрахунками, приблизно 250 тисяч неповнолітніх поповнюють ряди армій, третина – дівчата.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Венесуела – День молоді

М’янма – День єдності

Чилі – День проголошення Незалежності

Цього дня у світі:

1502 — оприлюднено указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам.

1541 — Педро де Вальдивія заснував нинішню столицю Чилі Сантьяго.

1832 — Еквадор анексував Галапагоські острови.

1852 — літературна легенда: Микола Гоголь спалює рукопис другого тому “Мертвих душ”, яким був незадоволений.

1914 — перший політ літака “Ілля Муромець” (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту.

1918 — у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.

1921 — грузинські більшовики здійняли повстання проти демократичної республіки; через чотири дні радянські війська перейшли кордон Грузії.

1924 — Мумію Тутанхамона вийняли з гробниці через 15 місяців після її відкриття.

1924 — прем’єра “Блакитної рапсодії” Джорджа Гершвіна.

1931 — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану.

1936 — в Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.

1939 — в автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.

1946 — Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: “No Comments”.

1947 — Dior представив революційну колекцію New Look , що допомогла відтворити Париж як центр світу моди.

що допомогла відтворити Париж як центр світу моди. 1949 — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації “Війни світів”, натовп спалив радіостанцію і місцеву газету.

1960 — у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР — тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).

1991 — Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.

1992 — Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України.

2002 — у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Яке сьогодні церковне свято:

Свято Трьох Святителів. В цей день вшановується пам’ять трьох великих ієрархів, учителів, проповідників і отців Східної церкви: св. Василія Великого, св. Григорія Богослова і св. Івана Золотоустого. Три отці — ієрархи-святителі, які вшановуються в день свята, — провідні вчителі віри, святості й науки Христової церкви.

Заслуги трьох святих перед церквою:

Передали чисту віру Нікейського собору

Пояснили догмати про святу Трійцю, Христове Божество та пресвяту Євхаристію

Мінімум двоє з них є авторами Божественної літургії, чин якої витримується і сьогодні (літургія Івана Золотоустого відправляється щонеділі і на свята, літургія Василія Великого в особливих випадках)

Всі вони жили в четвертому столітті — золотому віці християнської віри. Св. Василій і св. Григорій — сини славної Каппадокії, що в Малій Азії, друзі і майже однолітки. Св. Іван Золотоустий — з Антіохії, він молодший за них на 20 років.

Традиції:

Якщо місяць червоного кольору – буде сильний вітер

Якщо вітряна погода – буде сирий рік

Якщо в сад прийшли зайці – чекайте морозу

Якщо іній на деревах – прийде тепло

Якщо на сніг виходять миші – буде відлига

Якщо кінь лягає на землю – буде сніг чи тепло

Якщо сонце заходить за хмару – буде буран

Іменини цього дня святкують:

Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.