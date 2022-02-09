Найближчої суботи в українській столиці відбудеться "Марш єдності за Україну", який організовує "Рух опору капітуляції". Мета маршу — показати російському агресорові єдність українців та готовність стати на захист держави у разі вторгнення.

Про це йдеться на сторінці “Руху опору капітуляції” у Facebook.

Як зазначають організатори, на сьогодні над Україною нависла екзистенційна загроза, адже вздовж кордону нашої країни зосереджена величезна кількість російських військ. В такий тривожний час українцям слід об’єднатися і спільно виступити проти російської загрози.

“Не важливо, яку політичну силу кожен із нас підтримує, до яких організацій чи економічних переконань відносить себе. Зараз важливо всім разом виступити на захист України”, – йдеться у повідомленні “Руху опору капітуляції”.

Марш єдності за Україну заплановано на суботу, 12 лютого. Розпочнеться він о 14 годині у парку Шевченка.

Організатори закликають українців прийти на марш і продемонструвати єдність, щоб російські окупанти зрозуміли — вони не отримають жодного клаптика української землі.

Окрім цього, “Рух опору капітуляції” нагадав, що 10 лютого відбудуться чергові перемовини у форматі Нормандського саміту.