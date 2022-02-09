Про це йдеться на сторінці “Руху опору капітуляції” у Facebook.
Як зазначають організатори, на сьогодні над Україною нависла екзистенційна загроза, адже вздовж кордону нашої країни зосереджена величезна кількість російських військ. В такий тривожний час українцям слід об’єднатися і спільно виступити проти російської загрози.
“Не важливо, яку політичну силу кожен із нас підтримує, до яких організацій чи економічних переконань відносить себе. Зараз важливо всім разом виступити на захист України”, – йдеться у повідомленні “Руху опору капітуляції”.
Марш єдності за Україну заплановано на суботу, 12 лютого. Розпочнеться він о 14 годині у парку Шевченка.
Організатори закликають українців прийти на марш і продемонструвати єдність, щоб російські окупанти зрозуміли — вони не отримають жодного клаптика української землі.
Окрім цього, “Рух опору капітуляції” нагадав, що 10 лютого відбудуться чергові перемовини у форматі Нормандського саміту.
“Українці не допустять капітуляції! Росія хоче визнання Києвом своїх маріонеток та федералізацію України шляхом надання автономії ОРДЛО. Українські громадяни цього не допустять, тому що українці – єдині, а Україна – соборна і єдина!”, – резюмували організатори маршу.
- Нагадаємо, 6 лютого іноземці, котрі живуть у Києві, влаштували Міжнародний марш єдності на підтримку України. Демонстрація відбулась на тлі військової загрози з боку Російської Федерації.
- Також у центрі столиці у суботу, 1 січня відбулася традиційна щорічна факельна хода з нагоди дня народження Степана Бандери.
- Раніше в Україні та інших країнах Європи та світу відбулася Міжнародна акція “Марш миру” до Всесвітнього дня миру. Учасники тримали в руках таблички з назвами країн, де тривають війни. Марші також пройшли у Львові та Івано-Франківську.