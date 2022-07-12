Про це йдеться у відповідному листі Шостого апеляційного адміністративного суду.

Склад суддів ОАСКу, який розглядатиме цю справу:

Головуючий в колегії суддя Ігор Федотов раніше отримав негативний висновок Громадської Ради доброчесності через численні порушення та проблеми в декларації. До того він був громадянином, військовослужбовцем та суддею військового суду РФ. Громадянство України Федотов набув у жовтні 2001 року. А достроково в запас із військової служби у РФ він звільнився в липні 2002 року. При цьому, сам Федотов запевняє, що ніколи не мав російського паспорта.

Суддя Євген Сорочко відомий тим, що ще у 2016 році він офіційно згадувався тодішнім міністром юстиції у компанії суддів, які своїми рішеннями заблокували конкурси на стратегічних державних підприємствах. Зокрема, “Укрспирт”, ПАТ “Центренерго”, “Укрпошта”та ін. Родина судді володіє майном незрозумілого походження. Детальніше про це читайте за посиланням.

Суддя Наталія Єгорова була у складі колегії, яка вслід за ОАСК узаконила перетворення Гостинного двору у Києві з пам’ятника архітектури на ТРЦ і долучилася до провалу переатестації поліціянтів.

Питання призначення керівника САП уже півтора року на слуху, хоч переможеш конкурсу відомий, ним є Олександр Клименко. За збігом обставин, саме Клименко розслідував кримінальну справу щодо заступника Єрмака Олега Татарова. Призначення голови САП (як і реформування суддівської гілки влади) є частиною вимог до вступу України в Європейський Союз.