Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Водночас в інших регіонах планових відключень не впроваджуватимуть.

В “Укренерго” закликали продовжити свідоме споживання електроенергії та нагадали про економію в ранкові та вечірні години пік.

“Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом повномасштабної війни військові РФ уразили понад 400 об’єктів критичної інфраструктури електро- та теплопостачання України. Водночас в уряді не виключають можливість нових ударів.