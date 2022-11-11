Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Водночас в інших регіонах планових відключень не впроваджуватимуть.
В “Укренерго” закликали продовжити свідоме споживання електроенергії та нагадали про економію в ранкові та вечірні години пік.
“Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що протягом повномасштабної війни військові РФ уразили понад 400 об’єктів критичної інфраструктури електро- та теплопостачання України. Водночас в уряді не виключають можливість нових ударів.
- Державне агентство з енергоефективності й енергоощадження України поділилося рекомендаціями щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.
- Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня РФ витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.