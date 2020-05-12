#Букви зібрали цікаві факти про цей день.
В цей день в Грузії святкують День Святого апостола Андрія Первозванного, в Сербії – День армії Республіки Сербської. Також сьогодні День фінського самосвідомості і Національний день деніму в Канаді
Міжнародний день медичної сестри
12 травня медичні сестри в різних країнах світу відзначають своє професійне свято. Дата свята була обрана на честь дня народження Флоренс Найтінгейл, англійська сестри милосердя, організаторки служби сестер милосердя і системи підготовки кадрів середнього і молодшого медичного персоналу в Великобританії. Вона також була організатором і керівником загону санітарок під час Кримської війни 1853-1856 років.
У світі свято відзначають з 1965 року.
Щорічно в своє професійне свято Рада медсестер готує інформаційні матеріали, оголошує тематику і гасло святкування. В цьому році виповнюється 200 років від дня народження Флоренс Найтінгейл, тому ICN оголосила цей рік Роком медсестри та акушерки.
День екологічної освіти
Свято, мета якого – актуалізація екологічних знань у всіх науках і всіх сферах людської діяльності, було засновано в 1991 році.
В цей день в Україні і світі прийнято проводити різні екологічні акції, виставки, конференції і конкурси на тему збереження природи.
У 1992 році глави більшості країн світу прийняли і схвалили Програму дій щодо реалізації концепції сталого розвитку людства, в якій екологічній освіті відводиться важлива роль.
Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)
Цей день було засновано з 1992 року, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми.
Синдром хронічної втоми – захворювання, яке характеризується підвищеною стомлюваністю, стійким зниженням працездатності, життєвого тонусу, м’язовою слабкістю і постійним відчуттям втоми, що не проходять у спокійному стані.
У 1984 році медики заявили, що це самостійне серйозне захворювання зі своїми проявами і терапією.
Головними симптомами захворювання називають часті спазми, безсоння, втому і головний біль.
Як правило, синдромом хронічної втоми страждають жінки у віці від 20 до 40 років. Це захворювання зустрічається в чотири рази частіше у жінок, ніж у чоловіків.
Вчені встановили, що причина захворювання – не тільки напружена робота, недосипання і хронічна нестача часу, але також це пов’язано з роботою кишечника. Через порушення в роботі між мозком і кишечником дисбаланс бактерій і продуктів їх життєдіяльності провокує синдром.
З 1992 року до цієї дати приурочено Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні і неврологічні захворювання, як одну з причин синдрому хронічної втоми.
12 травня: православні свята
День святого апостола Андрія Первозванного святкується в Грузії.
У церковному календарі це день вшанування пам’яті дев’яти мучеників Кизичеських: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостіха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Филимона. Дев’ять мучеників Кизичеських вважають і шанують як цілителів. У цей день люди молять дев’яти мучеників про зцілення від фізичних захворювань і позбавленні від епідемій.
Згідно з переказами, дев’ять Кизичеських мучеників проповідували християнство в 3 столітті в місті Кизик в Малій Азії. Місцеві правителі, колишні язичники, наказали їх заарештувати. Дев’ять проповідників були піддані тортурам і прийняли мученицьку смерть.
Їх мощі були перенесені в храм, побудований в їх честь, і стали шануватися як чудотворні. Біля святих мощей відбулося не одне чудо: хворі одужували, схиблені знаходили розум.
Прикмети 12 травня: чого не можна робити в цей день
Згідно з народними повір’ями, дев’ять мучеників допомагають при тілесних хворобах і епідеміях. Тому і сам день вважався днем цілителів. Був такий звичай: потрібно було опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру. Після цього здоров’я повинно було додатися на цілий рік.
В цей день говорили: “Без часу і без міри – буде гріх на душі, а в тілі – недуга”.
- На Дев’ять мучеників роботу в полі не починають без молитви.
- Якщо опівдні підставити обличчя теплому вітру, здоров’я на цілий рік додасться.
- Дев’ять мучеників – найсприятливіший день для лікування важкохворих.
- На Дев’ять мучеників сняться віщі сни.
- Тепла і зоряна ніч – буде хороший урожай.
- Якщо в цей день багато оводів – вродять огірки.
- Золотиста і безвітряна вечірня зоря – буде хороша погода.
- Журавель гніздо в низині в’є – прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.
- Мурахи перебираються в сухе місце – бути дощу.
- Багато хрущів – до посушливого літа.
- Блискавка перед дощем – до затяжного негоди.
- Береза розпустила листя раніше вільхи – влітку посуха буде, якщо навпаки – літо буде дощовим.
- У цей день не радять виглядати з вікна – накличете біду.
12 травня: цей день в історії
996 – в Києві освячено перший на Русі кам’яний храм – Десятинну церкву.
1364 – у Кракові створено Ягеллонський університет.
1664 – прем’єра комедії Мольєра “Тартюф” у Версалі.
1785 – Річард Кросбі (Richard Crosby) зробив другу спробу перелетіти Ірландське море на аеростаті, але його куля змгла лише піднятися з території Дублінських казарм, а потім знову опустилася вниз.
1927 – перший політ спортивного літака АІР-1, на якому були встановлені перші радянські світові рекорди (цю дату вважають початком діяльності конструкторського бюро Яковлєва).
1935 – в американському містечку Акрон, штат Огайо, засновано перший клуб анонімних алкоголіків.
1944 – повним звільненням Криму завершилася Кримська наступальна операція радянських військ.
1949 – СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.
1989 – крах в Сан-Бернардіно (Каліфорнія): важкий поїзд вийшовши з-під контролю машиніста розігнався на крутому ухилі, після чого на швидкості понад 100 миль/год (160 км/год) зійшов з рейок і врізався в місто Сан-Бернардіно.
1991 – Михайло Горбачов і Борис Єльцин домовилися про підписання нового Союзного договору.
Іменинники 12 травня
У цей день привітання з днем ангела приймають: Домінік, Панкратій, Артем, Василь, Іван, Федот, Филимон.
1755 – Джованні Баттіста Віотті, італійський скрипаль-віртуоз, творець французької скрипкової школи.
1820 – Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, організатор і керівник загону санітарок під час Кримської війни (1853-1856).
1823 – Джон Рассел Хайнд, англійський астроном, який відкрив 10 астероїдів, 2 комети, змінну туманність в сузір’ї Тельця, кілька змінних зірок.
1907- Кетрін Хепберн, американська кіноактриса, володарка чотирьох “Оскарів”.
1966 – Стівен Болдуін, американський актор.
1981 – Рамі Малек, американський актор єгипетського походження.