У вівторок, 12 травня, в Україні і світі відзначають відразу ж кілька свят, серед яких Міжнародний день медичної сестри, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми і не тільки.

#Букви зібрали цікаві факти про цей день.

В цей день в Грузії святкують День Святого апостола Андрія Первозванного, в Сербії – День армії Республіки Сербської. Також сьогодні День фінського самосвідомості і Національний день деніму в Канаді

Міжнародний день медичної сестри

12 травня медичні сестри в різних країнах світу відзначають своє професійне свято. Дата свята була обрана на честь дня народження Флоренс Найтінгейл, англійська сестри милосердя, організаторки служби сестер милосердя і системи підготовки кадрів середнього і молодшого медичного персоналу в Великобританії. Вона також була організатором і керівником загону санітарок під час Кримської війни 1853-1856 років.

У світі свято відзначають з 1965 року.

Щорічно в своє професійне свято Рада медсестер готує інформаційні матеріали, оголошує тематику і гасло святкування. В цьому році виповнюється 200 років від дня народження Флоренс Найтінгейл, тому ICN оголосила цей рік Роком медсестри та акушерки.

День екологічної освіти

Свято, мета якого – актуалізація екологічних знань у всіх науках і всіх сферах людської діяльності, було засновано в 1991 році.

В цей день в Україні і світі прийнято проводити різні екологічні акції, виставки, конференції і конкурси на тему збереження природи.

У 1992 році глави більшості країн світу прийняли і схвалили Програму дій щодо реалізації концепції сталого розвитку людства, в якій екологічній освіті відводиться важлива роль.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)

Цей день було засновано з 1992 року, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

Синдром хронічної втоми – захворювання, яке характеризується підвищеною стомлюваністю, стійким зниженням працездатності, життєвого тонусу, м’язовою слабкістю і постійним відчуттям втоми, що не проходять у спокійному стані.

У 1984 році медики заявили, що це самостійне серйозне захворювання зі своїми проявами і терапією.

Головними симптомами захворювання називають часті спазми, безсоння, втому і головний біль.

Як правило, синдромом хронічної втоми страждають жінки у віці від 20 до 40 років. Це захворювання зустрічається в чотири рази частіше у жінок, ніж у чоловіків.

Вчені встановили, що причина захворювання – не тільки напружена робота, недосипання і хронічна нестача часу, але також це пов’язано з роботою кишечника. Через порушення в роботі між мозком і кишечником дисбаланс бактерій і продуктів їх життєдіяльності провокує синдром.

З 1992 року до цієї дати приурочено Міжнародний день поінформованості про хронічні імунологічні і неврологічні захворювання, як одну з причин синдрому хронічної втоми.

12 травня: православні свята

День святого апостола Андрія Первозванного святкується в Грузії.

У церковному календарі це день вшанування пам’яті дев’яти мучеників Кизичеських: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостіха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Филимона. Дев’ять мучеників Кизичеських вважають і шанують як цілителів. У цей день люди молять дев’яти мучеників про зцілення від фізичних захворювань і позбавленні від епідемій.

Згідно з переказами, дев’ять Кизичеських мучеників проповідували християнство в 3 столітті в місті Кизик в Малій Азії. Місцеві правителі, колишні язичники, наказали їх заарештувати. Дев’ять проповідників були піддані тортурам і прийняли мученицьку смерть.

Їх мощі були перенесені в храм, побудований в їх честь, і стали шануватися як чудотворні. Біля святих мощей відбулося не одне чудо: хворі одужували, схиблені знаходили розум.

Прикмети 12 травня: чого не можна робити в цей день

Згідно з народними повір’ями, дев’ять мучеників допомагають при тілесних хворобах і епідеміях. Тому і сам день вважався днем ​​цілителів. Був такий звичай: потрібно було опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру. Після цього здоров’я повинно було додатися на цілий рік.

В цей день говорили: “Без часу і без міри – буде гріх на душі, а в тілі – недуга”.

На Дев’ять мучеників роботу в полі не починають без молитви.

Якщо опівдні підставити обличчя теплому вітру, здоров’я на цілий рік додасться.

Дев’ять мучеників – найсприятливіший день для лікування важкохворих.

На Дев’ять мучеників сняться віщі сни.

Тепла і зоряна ніч – буде хороший урожай.

Якщо в цей день багато оводів – вродять огірки.

Золотиста і безвітряна вечірня зоря – буде хороша погода.

Журавель гніздо в низині в’є – прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.

Мурахи перебираються в сухе місце – бути дощу.

Багато хрущів – до посушливого літа.

Блискавка перед дощем – до затяжного негоди.

Береза ​​розпустила листя раніше вільхи – влітку посуха буде, якщо навпаки – літо буде дощовим.

У цей день не радять виглядати з вікна – накличете біду.

12 травня: цей день в історії

996 – в Києві освячено перший на Русі кам’яний храм – Десятинну церкву.

1364 – у Кракові створено Ягеллонський університет.

1664 – прем’єра комедії Мольєра “Тартюф” у Версалі.

1785 – Річард Кросбі (Richard Crosby) зробив другу спробу перелетіти Ірландське море на аеростаті, але його куля змгла лише піднятися з території Дублінських казарм, а потім знову опустилася вниз.

1927 – перший політ спортивного літака АІР-1, на якому були встановлені перші радянські світові рекорди (цю дату вважають початком діяльності конструкторського бюро Яковлєва).

1935 – в американському містечку Акрон, штат Огайо, засновано перший клуб анонімних алкоголіків.

1944 – повним звільненням Криму завершилася Кримська наступальна операція радянських військ.

1949 – СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.

1989 – крах в Сан-Бернардіно (Каліфорнія): важкий поїзд вийшовши з-під контролю машиніста розігнався на крутому ухилі, після чого на швидкості понад 100 миль/год (160 км/год) зійшов з рейок і врізався в місто Сан-Бернардіно.

1991 – Михайло Горбачов і Борис Єльцин домовилися про підписання нового Союзного договору.

Іменинники 12 травня

У цей день привітання з днем ​​ангела приймають: Домінік, Панкратій, Артем, Василь, Іван, Федот, Филимон.

1755 – Джованні Баттіста Віотті, італійський скрипаль-віртуоз, творець французької скрипкової школи.

1820 – Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, організатор і керівник загону санітарок під час Кримської війни (1853-1856).

1823 – Джон Рассел Хайнд, англійський астроном, який відкрив 10 астероїдів, 2 комети, змінну туманність в сузір’ї Тельця, кілька змінних зірок.

1907- Кетрін Хепберн, американська кіноактриса, володарка чотирьох “Оскарів”.

1966 – Стівен Болдуін, американський актор.

1981 – Рамі Малек, американський актор єгипетського походження.