Як збільшити онлайн-продажі? Дізнайтеся 12 травня на безкоштовній онлайн-конференції від SendPulse.

На конференції розглянемо повний цикл продажів: від створення Лендінзі і написання продають текстів до впровадження метрик і вимірювання ефективності продажів.

12 травня о 11:00

Спікери з Tilda Publishing, SendPulse, Netpeak, NGN.agency розкажуть про те, як побудувати бізнес в мережі з нуля або затвердити свої позиції і стати ще сильніше.

Програма конференції 12 травня:

11:05 – 11:45 “10 технік копірайтингу, що підвищують конверсію в 3 рази”

Денис Каплунов, Власник агентства з найсильнішим брендом у сфері копірайтингу «Студія Дениса Каплунова»

11:50 – 12:30 “Що заважає вашому Лендінзі бути ефективним”

Сергій Болісов, Куратор освітніх проектів в Tilda Publishing

12:35 – 13:15 “Ерогенні зони передплатників: як заробити більше через email-розсилку”

Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse

13:45 – 14:25 “Просування і онлайн-продажу в соціальних мережах: що змінилося”

Володимир Галіка, Керуючий партнер в NGN.agency

14:30 – 15:10 “5 стратегій посилення онлайн-продажів за допомогою чат-ботів і месенджер-маркетингу”

Аліна Дикуха, Генеральний директор 13chats, керівник маркетингових комунікацій SendPulse

15:15 – 15:50 “KPI для відділу продажів: точки контролю, рейтинги, оцінки ефективності та аналіз результатів”

Олександр Плуток, Керівник відділу продажів Netpeak

Участь безкоштовна, потрібно тільки зареєструватися!