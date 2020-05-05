На конференції розглянемо повний цикл продажів: від створення Лендінзі і написання продають текстів до впровадження метрик і вимірювання ефективності продажів.
12 травня о 11:00
Спікери з Tilda Publishing, SendPulse, Netpeak, NGN.agency розкажуть про те, як побудувати бізнес в мережі з нуля або затвердити свої позиції і стати ще сильніше.
Програма конференції 12 травня:
11:05 – 11:45 “10 технік копірайтингу, що підвищують конверсію в 3 рази”
Денис Каплунов, Власник агентства з найсильнішим брендом у сфері копірайтингу «Студія Дениса Каплунова»
11:50 – 12:30 “Що заважає вашому Лендінзі бути ефективним”
Сергій Болісов, Куратор освітніх проектів в Tilda Publishing
12:35 – 13:15 “Ерогенні зони передплатників: як заробити більше через email-розсилку”
Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse
13:45 – 14:25 “Просування і онлайн-продажу в соціальних мережах: що змінилося”
Володимир Галіка, Керуючий партнер в NGN.agency
14:30 – 15:10 “5 стратегій посилення онлайн-продажів за допомогою чат-ботів і месенджер-маркетингу”
Аліна Дикуха, Генеральний директор 13chats, керівник маркетингових комунікацій SendPulse
15:15 – 15:50 “KPI для відділу продажів: точки контролю, рейтинги, оцінки ефективності та аналіз результатів”
Олександр Плуток, Керівник відділу продажів Netpeak