Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про те, що цього року головна ялинка "незламності" країни буде штучною, заввишки 12 метрів та прикрашена енергозберігаючими гірляндами.

Про це він повідомив у Telegram.

“Друзі! У столиці цього року встановимо таку символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора”, – розповів мер Києва.

А також зазначив, що неподалік від ялинки й генератора будуть встановлені пункти, де можна буде підзарядити телефони та інші гаджети. За словами мера столиці, після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор українським військовим.

Встановлювати головну ялинку країни будуть, як і зазвичай, на Софійській площі. Проте місто не витрачатиме коштів, адже ялинку та прикраси для неї надасть бізнес та меценати.

Оздоблена ялинка буде прикрасами, які залишилися з минулих років. На новорічній ялинці буде близько 1000 іграшок: кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів. Верхівку ялинки прикрашатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками широкомасштабної війни Росії проти України.

Натомість масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.