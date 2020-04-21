Швидше бронюйте собі квиток, тому що там вас чекатиме:

9 годин висококласних доповідей від професіоналів

5 майстер-класів на найрізноманітніші теми:

створення ефективного письма;

аналітика;

копірайтинг;

стратегія.

кількість можливостей записатися на особисту консультацію до експертів. Тільки на Email Conference 2020 року – ваш проект стане на чолі кута.

Ком’юніті ентузіастів, яке 100% підкорить ваше серце. Ті, хто вже одного разу був, залишаються з нами назавжди.

Не пропустіть свій шанс потрапити на саме цільове захід 2020 року і прокачати свої знання.

Всі подробиці ви можете знайти за посиланням: https://emailconf.com.ua/