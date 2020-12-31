Юна британка, ім’я якої не розголошують, зібралась подавати в суд проти власників соціальної мережі TikTok. Так, дівчинка заявила, що ресурс незаконно використовує дані дітей, які завантажують своє відео.

Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що суд дозволив позивачці залишатися анонімною протягом судового процесу. Зазначається, що дівчинка може стати жертвою кібербулінгу з боку шанувальників цієї мільйонної соцмережі. Однак поки представники позивачки не озвучують конкретні претензії до TikTok.

До речі, позов дівчинки підтримала Енн Лонгфілд – дитячий комісар Великої Британії. Вона зазначила, що TikTok дійсно користується доступом до особистих даних користувачів. Так соцмережа покращує власні алгоритми, привертає увагу своїх користувачів до певних рекламних пропозицій та збільшує свої прибутки.

За словами Лонгфілд, у разі виграшу 12-річної позивачки її дані видалять із TikTok. Цей випадок стане безпрецедентним.

Водночас представники TikTok заявляють, що слідкують за віком своїх юзерів. Так, користувачі, молодші 13 років, автоматично видаляються.

Однак не все так ідеально. У 2019 році TikTok вже штрафували у США на 5,7 млн доларів через проблеми з дитячими даними. У 2020 році компанію оштрафували на 160 тисяч доларів через такий же позов у Південній Кореї.