12-річна Софія Тепла з Одеської області вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Дівчинка змогла відтиснутися 21 раз у потрійній гімнастичній складці на самих руках.

Про це повідомила матір спортсменки Марина Тепла у Facebook.

12-річна спортсменка виконала 21 відтискання за 30 секунд.

“Трішки часу довелось тримати інтригу, тому що офіційні представники Великої Британії дуже прискіпливо оцінювали виконання вправи. І ось нарешті підтвердження і вручення сертифіката”, – розповіла жінка.

Загалом у спробі дівчинки було 23 рази, але перший їй не зарахували. Офіційні представники рекордів також зарахували відтискання на 16-му разі як неповне.

Проте 21 раз – це теж дуже багато, бо попередній світовий рекорд становив 12. Загалом Софія Тепла може відтиснутися так близько 40 разів.

“Софія – наймолодша в Україні і перша дитина, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса”, – додала мама рекордсменки.

Довідка. У лютому 2022 року в Італії Софія Тепла встановила світовий рекорд. Дівчинка за 10,49 секунди подолала 20 метрів contortion roll – вона зробила прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови.

За чотири роки до цього спортсменка встановила національний рекорд з найбільшої кількості акробатичних елементів. Софія Тепла менш ніж за 4 хвилини виконала 111 унікальних трюків.