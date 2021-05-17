Відео репер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Минулий тиждень був дуже важким для мого дому, в місті Гази. Я просто хочу, щоб світ знав про ситуацію в Палестині. Музика – це те, що мене підтримує… Все, що ми хочемо, – це мир”, – написав MC Abdul.

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“Палестина була окупована десятиліттями. Але це батьківщина протягом століть. Ці землі повні спогадів для поколінь моєї сім’ї. Оливкові дерева гарантували, що люди не залишаться голодними. Жити з обмеженнями, пригноблені окупацією. Ви хочете побачити біль? Подивіться на обличчя людей! Уявіть, що вас вигнали з єдиного будинку, який ви коли-небудь знали. Ми молимося за наші душі, поки вони полюють на наші будинки”, – співає хлопчик.

Він зазначає, що це непросто висловити словами.

“Це непросто висловити словами, дивлячись на мою молодшу сестру. Вона цього заслуговує? Росте в світі, де до неї ставляться неоднаково. Відмовлено в праві жити вільно через те, звідки вона прийшла. Вони хочуть зайняти цю землю. Але я не дозволю їм зайняти мій розум. Я залишаюся на цій стороні, так як пишу про своє життя. Життя, брехня”, – зазначає 12-річний репер.

MC Abdul підкреслив, що його єдина місія – зробити так, щоб їхні голоси були почуті.

“Моя єдина місія – змусити людей почути. Це для шейха Джарра. Я сподіваюся, що вони можуть змінити ситуацію. Тому що те ж саме відбулося в 48 році, коли мої бабуся і дідусь були виселені і змушені піти у табір біженців в Газі. Ні, нічого не змінилося. Вони ніколи не могли повернутися. Так ось де я перебуваю сьогодні. Отримую дзвінки від кузенів, щоб дізнатися, чи живий я. Це не феєрверк, що висвітлює небо. Ми намагаємося відсвяткувати Курбан-байрам і зберегти віру. Думаю, ви бачите, як накопичуються незабутні спогади філістимлян (філістимляни — стародавній народ, який брав участь в навалі народів моря і пізніше осів в Палестині, що названа його ім’ям. Широкому загалу цей народ відомий завдяки численним згадкам у Біблії).