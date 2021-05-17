Відео репер опублікував на своїй сторінці в Instagram.
“Минулий тиждень був дуже важким для мого дому, в місті Гази. Я просто хочу, щоб світ знав про ситуацію в Палестині. Музика – це те, що мене підтримує… Все, що ми хочемо, – це мир”, – написав MC Abdul.
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“Палестина була окупована десятиліттями. Але це батьківщина протягом століть. Ці землі повні спогадів для поколінь моєї сім’ї. Оливкові дерева гарантували, що люди не залишаться голодними. Жити з обмеженнями, пригноблені окупацією. Ви хочете побачити біль? Подивіться на обличчя людей! Уявіть, що вас вигнали з єдиного будинку, який ви коли-небудь знали. Ми молимося за наші душі, поки вони полюють на наші будинки”, – співає хлопчик.
Він зазначає, що це непросто висловити словами.
“Це непросто висловити словами, дивлячись на мою молодшу сестру. Вона цього заслуговує? Росте в світі, де до неї ставляться неоднаково. Відмовлено в праві жити вільно через те, звідки вона прийшла. Вони хочуть зайняти цю землю. Але я не дозволю їм зайняти мій розум. Я залишаюся на цій стороні, так як пишу про своє життя. Життя, брехня”, – зазначає 12-річний репер.
MC Abdul підкреслив, що його єдина місія – зробити так, щоб їхні голоси були почуті.
“Моя єдина місія – змусити людей почути. Це для шейха Джарра. Я сподіваюся, що вони можуть змінити ситуацію. Тому що те ж саме відбулося в 48 році, коли мої бабуся і дідусь були виселені і змушені піти у табір біженців в Газі. Ні, нічого не змінилося. Вони ніколи не могли повернутися. Так ось де я перебуваю сьогодні. Отримую дзвінки від кузенів, щоб дізнатися, чи живий я. Це не феєрверк, що висвітлює небо. Ми намагаємося відсвяткувати Курбан-байрам і зберегти віру. Думаю, ви бачите, як накопичуються незабутні спогади філістимлян (філістимляни — стародавній народ, який брав участь в навалі народів моря і пізніше осів в Палестині, що названа його ім’ям. Широкому загалу цей народ відомий завдяки численним згадкам у Біблії).
- Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі сектора Гази. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.