Про це повідомляє телеканал CNN.

Мішру визнали гросмейстером після того, як він набрав 2500 балів по рейтингу Ело і виконав третю норму для отримання звання. Рекорд був встановлений 30 червня під час турніру Vezerkepzo GM Mix в Будапешті.

Хлопчик побив попередній рекорд, встановлений Сергієм Карякіним в 2002 році, коли він став гросмейстером у віці 12 років і семи місяців.

Зазначається, що це не перший рекорд Мішри: він став експертом Федерації шахів США в сім років, в дев’ять – отримав звання наймолодшого національного майстра, а в 10 років – міжнародного майстра.

Congratulations to 12-year-old Abhimanyu Mishra for setting the new world record! @ChessMishra becomes the youngest grandmaster in history, earning his final norm at the tender age of 12 years, 4 months and 25 days.https://t.co/gZ8AfFEchy

📷: Mishra in 2019, by D. Llada pic.twitter.com/WJ3eEyZq91

— International Chess Federation (@FIDE_chess) June 30, 2021