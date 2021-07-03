Про це повідомляє телеканал CNN.

Мішру визнали гросмейстером після того, як він набрав 2500 балів по рейтингу Ело і виконав третю норму для отримання звання. Рекорд був встановлений 30 червня під час турніру Vezerkepzo GM Mix в Будапешті.

Хлопчик побив попередній рекорд, встановлений Сергієм Карякіним в 2002 році, коли він став гросмейстером у віці 12 років і семи місяців.

Зазначається, що це не перший рекорд Мішри: він став експертом Федерації шахів США в сім років, в дев’ять – отримав звання наймолодшого національного майстра, а в 10 років – міжнародного майстра.

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