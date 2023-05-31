12-річний Кловіс Ханг зумів закінчити університет – і не з одним ступенем, а з п'ятьма.

Джерело: LADbible

Його надихнуло відвідати Фуллертонський коледж після того, як він побачив, як Джек Ріко вступив і закінчив його з чотирма дипломами у віці 13 років.

Кловіс затьмарив цей рекорд і став наймолодшим випускником в історії Фуллертона.

Він закінчив навчання, отримавши п’ять ступенів асоційованого спеціаліста з історії, соціальних наук, соціальної поведінки та саморозвитку, мистецтва та людського самовираження, природничих наук і математики.

Його надихнуло відвідати Фуллертонський коледж після того, як він побачив, як Джек Ріко вступив і закінчив його з чотирма дипломами у віці 13 років.

Кловіс затьмарив цей рекорд і став наймолодшим випускником в історії Фуллертона.

Він закінчив навчання, отримавши п’ять ступенів асоційованого спеціаліста з історії, соціальних наук, соціальної поведінки та саморозвитку, мистецтва та людського самовираження, природничих наук і математики.

Фуллертон має спеціальну програму, яка дозволяє студентам відвідувати свій коледж, одночасно завершуючи програму домашнього навчання.

Кловіс і його мама спочатку трохи скептично ставилися до того, як він буде намагатися поєднати життя в коледжі з його навчанням вдома. Але він швидко пристосувався, і це принесло великі плоди.

“Після першого уроку історії я зрозумів, що добре справляюся, і миттєво закохався в студентське життя. Тож я кинув собі виклик відвідувати більше уроків”, — сказав Кловіс.

Він додав: “Перше питання, яке зазвичай задають викладачі та однокурсники, це скільки мені років. Вони здивовані тим, що я тут роблю, і завжди цікавляться моїми тестами та іспитами”.

Деякі його викладачі вважали, що 12-річному підлітку може бути важко перебувати серед дорослих. Однак професор біології Кеннет Коллінз сказав, що ці хвилювання були марними – він себе продемонстрував як зріла особистість.

Мама Кловіса, Сон Чой, каже, що її син завжди був “надзвичайно допитливим, зрілим, старанним, самодисциплінованим і високомотивованим”.

Вона забрала його зі звичайної школи, коли зрозуміла, що вони “не можуть задовольнити його цікавість”.