За пособництво державі-агресору відтепер можна отримати до 12 років ув’язнення. За ухвалення відповідного законопроєкту №7186 Верховна Рада проголосувала 23 березня. Проєкт підтримали 350 нардепів.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Законопроєкт встановлює покарання для осіб, які вчиняють пособництво державі-агресору, співпрацюють з її окупаційною адміністрацією, збройними чи воєнізованими формуваннями на шкоду Україні.

Також обмежується доступ таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, на строк від 10 до 15 років з можливою повною конфіскацією майна.

Окрім цього, законопроєкт відносить підслідність справ щодо співпраці з державою-агресором до слідчих органів безпеки, а також поширює на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування.

До осіб, підозрюваних у державній зраді та співпраці з агресором, застосовуватимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для певної частини таких підозрюваних суддя має право не визначати розмір застави.