Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на представника РФ в ООН Василя Небензю.
Василь Небензя заявив, що таким кроком США “грубо порушують свої обов’язки країни, яка приймає штаб-квартиру ООН”.
Водночас Небензя додав, що він не має даних про загибель цивільного населення під час бойових дій на території України.
За його словами, бойові дії в Україні не є війною, адже Росія “атакує лише військові цілі в Україні й не нападає на об’єкти цивільної інфраструктури та міста”, а термін “війна” передбачає “більш активні воєнні дії”.
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