12 російських дипломатів, які працюють в Організації Об'єднаних Націй (ООН) оголошені персонами нон-грата. Ці особи мають покинути територію Сполучених Штатів до 7 березня.

Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на представника РФ в ООН Василя Небензю.



Василь Небензя заявив, що таким кроком США “грубо порушують свої обов’язки країни, яка приймає штаб-квартиру ООН”.

Водночас Небензя додав, що він не має даних про загибель цивільного населення під час бойових дій на території України.

За його словами, бойові дії в Україні не є війною, адже Росія “атакує лише військові цілі в Україні й не нападає на об’єкти цивільної інфраструктури та міста”, а термін “війна” передбачає “більш активні воєнні дії”.