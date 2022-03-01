Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на представника РФ в ООН Василя Небензю.

Василь Небензя заявив, що таким кроком  США “грубо порушують свої обов’язки країни, яка приймає штаб-квартиру ООН”.

Водночас Небензя додав, що він не має даних про загибель цивільного населення під час бойових дій на території України.

За його словами, бойові дії в Україні не є війною, адже Росія “атакує лише військові цілі в Україні й не нападає на об’єкти цивільної інфраструктури та міста”, а термін “війна” передбачає “більш активні воєнні дії”.