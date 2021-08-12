Про це повідомляють #Букви.
Рішення про оголошення 12 серпня Міжнародним днем молоді було підтримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 р. Ця рекомендація була підтримана 17 грудня 1999 р. 54 сесією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у резолюції № “A/RES 54/120 I” (“Політика та програми, що залучають молодь”), та 12 серпня було оголошено Міжнародним днем молоді.
Цей день в історії:
1654 — битва на р. Шкловці поблизу Борисова, розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом, гетьман ледве врятувався, в руках козацьких військ опинилася частина Литви, до московитів перейшов Смоленськ.
1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;
1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;
1896 — на річці Клондайк знайшли золото;
1918 — у США уведена заборона на продаж спиртного на залізничних вокзалах;
1919 — початок наступу об’єднаних армій УНР на Київ та Одесу;
1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;
1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;
1959 — в СРСР дозволили продавати в кредит товари довгострокового користування;
1962 — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович.
1981 — представлений персональний комп’ютер IBM PC;
1988 — на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе «Остання спокуса Христа»;
1990 — неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;
1999 — в Україні вирішено закрити всі витверезники;
2000 — у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен “Курск”, усі 118 членів екіпажу загинули;
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Іоанна Воїна.
Прикмети погоди:
- Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.
- Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.
- Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.
Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.