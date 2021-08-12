Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді.

Про це повідомляють #Букви.

Рішення про оголошення 12 серпня Міжнародним днем молоді було підтримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 р. Ця рекомендація була підтримана 17 грудня 1999 р. 54 сесією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у резолюції № “A/RES 54/120 I” (“Політика та програми, що залучають молодь”), та 12 серпня було оголошено Міжнародним днем молоді.

Цей день в історії:

1654 — битва на р. Шкловці поблизу Борисова, розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом, гетьман ледве врятувався, в руках козацьких військ опинилася частина Литви, до московитів перейшов Смоленськ.

1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;

1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 — на річці Клондайк знайшли золото;

1918 — у США уведена заборона на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 — початок наступу об’єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1959 — в СРСР дозволили продавати в кредит товари довгострокового користування;

1962 — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович.

1981 — представлений персональний комп’ютер IBM PC;

1988 — на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе «Остання спокуса Христа»;

1990 — неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;

1999 — в Україні вирішено закрити всі витверезники;

2000 — у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен “Курск”, усі 118 членів екіпажу загинули;

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Іоанна Воїна.

Прикмети погоди:

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.