У середу, 12 серпня, в світі відзначають Міжнародний день молоді, а також - Всесвітній день слонів.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Сьогодні, 12 серпня, в Грузії відзначають свято Дідгороба – на честь перемоги грузин над турками-сельджуками в 1121 році. У Зімбабве сьогодні День сил оборони, в Таїланді – День матері, а в Індії – Національний день бібліотекаря. Також варто зазначити, що День вінілової платівки вшановує Америка.

Міжнародний день молоді (International Youth Day)

Це свято відзначають щорічно протягом 20 років – з 2000 року. Його проводять під егідою ООН з метою нагадати про значимість молодих людей в світі.

Свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року (резолюція 54/120) за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року.

Тоді рекомендували організувати інформаційно-пропагандистські заходи на підтримку Дня з метою підвищення інформованості, особливо молоді, про Всесвітню програму дій, що стосуються молоді, до 2000 року і на наступний період, прийнятої Асамблеєю в 1995 році.

На сьогоднішній день в світі проживає близько 1,8 мільярда молодих людей – віком від 10 до 24 років. При цьому, 1 з 10 серед них – знаходиться в зоні конфлікту, понад півмільярда в бідності, а 24 мільйони не ходять в школу. Щодня близько 30 тисяч дітей помирають від злиднів. Щодня 7 тисяч молодих людей заражаються ВІЛ-інфекцією.

Незважаючи на те, що молодь становить одну чверть світової робочої сили, на неї припадає половина безробітних.

Генеральний секретар ООН закликав міжнародне співтовариство визнати взаємозалежність поколінь і вирішувати проблеми різного віку спільно, підвищуючи рівень обізнаності молоді про існуючі проблеми, ризики й способи їх вирішення.

Щорічно заходи, присвячені Дню молоді (серед яких – різноманітні концерти, виставки, конференції, семінари, флешмоби та ін.), проходять під певним девізом. Так, темами Дня в різні роки були: “Зараз і в інтересах майбутнього: діяльність молоді з питань сталого розвитку”, “Молодь в суспільстві, заснованому на взаємодії поколінь”, “Спільна боротьба з бідністю: молодь і викорінювання убогості”, “Молодь і зміна клімату: час діяти”, “Міграція молоді – прогрес на шляху розвитку”, “Молодь і психічне здоров’я”, “Молодь і громадянська залученість”, “Молодь будує світ”, “Безпечні майданчики для молоді”, “Комплексне освіту”, “Залучення молоді в глобальні дії” та інші.

Всесвітній день слона

Це свято повсюдно відзначають щорічно, 12 серпня. Його головна мета – поширення інформації про необхідність захисту і збереження популяції американських і азіатських слонів.

Ідея святкувати Всесвітній день слона належить канадським режисерам Патрісії Сімс і Майклу Кларку з Canazwest Pictures і Сівапорну Дардарананде, генеральному секретарю тайського Фонду реінтродукції слонів, в 2011 році.

Перше офіційне святкування відбулося в 2012 році під керівництвом Патрісії Сімс. З цієї нагоди був випущений знятий Сімс і Кларком фільм “Повернення в ліс”, в якому розповідається про реінтродукцію бувших в неволі азіатських слонів в природне місце існування в Таїланді.

Завдання свята – привернути максимальну увагу громадськості до проблеми винищення слонів. І африканські, і азіатські слони занесені в Міжнародну Червону книгу як види, близькі до вимирання. Основні причини скорочення чисельності слонів – полювання на них людиною заради бивнів і м’яса, переслідування через завдану посівам шкоду і вирубка лісів – природного місця існування слонів.

Православні свята 12 серпня

У цей день, 12 серпня, православна церква вшановує день апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка. Також згадують мученика Іоанна Воїна і преподобного Анатолія II Оптинського. Проводиться святкування ікони Божої Матері Оконської.

У народі 12 серпня шанують Силуана та Силу. У цей день особливу увагу звертали на жито – його вже можна було сіяти на зиму.

Прикмети 12 серпня: що не можна робити

У народі говорили: “На Силу і Силуяна жито буває п’яне”. Це означало, що наповнене зерном жито починає хилитися до землі.

Люди починали сівбу озимих. Вважалося, що будь-який хліб, посіяний на Сили, дасть хороший урожай. Ще вірили, що сам апостол Сила допомагає в посівній роботі.

Святі Силуан і Сила в народі вважалися покровителями пасічників. Їм молилися за здоров’я бджіл і гарний урожай меду.

Існувала повір’я, що в ніч на 12 серпня відьми в образі кажанів або кішок ходять по дворах і п’ють у корів прямо з вимені молоко. Напившись молока, вони завмирають – настільки міцно засинають, що прокинутися самотужки не можуть. Розбудити їх можна тільки бризнувши на них святою водою або піднісши запалену солому до п’ят.

В цей день збирали листя лопуха. З кожного куща зривали по три листочка, які висушували на печі і прикладали три рази на три Спаса до хворих суглобів. Вважалося, що ця процедура допоможе позбавитися від ломоти в колінах і кістках.

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Зірки сильно мерехтять перед світанком – до рясних опадів.

Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.

Іній на деревах – до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів – осінь похмурою буде.

У цей день навіть безсилий набуває сили.

Якщо посіяти жито на Силу – вона вродить сильно.

У повітрі літає павутина – сонячна погода ще довго протримається.

Кішка старанно вмивається – на гарну погоду.

Що не можна робити:

Лінуватися і навіть просто довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил.

12 серпня: цей день в історії

1851 – американець Айзек Зінгер отримав патент на першу швейну машинку.

1865 – англійський лікар Джозеф Лістер уперше використав під час операції фенол – для дезінфекції інструментів і рук хірурга. Згодом в результаті таких обробок смертність після хірургічних операцій впала втричі.

1877 – американський астроном Асаф Холл відкрив супутник Марса – Деймос.

1912 – на один рік заборонена імміграція негрів в Канаду.

1918 – в США введена заборона на продаж алкоголю на залізничних вокзалах.

1991 – у Великій Британії заборонені вигул бійцівських собак без намордників, їх розведення і продаж.

Іменинники 12 серпня

1801 – Джон Кедбері, англійський підприємець, виробник шоколаду, засновник компанії Cadbury.

1822 – Генріх Луї д’Арре, німецький астроном, один з відкривачів планети Нептун.

1859 – Кетрін Лі Бейтс, американська поетеса, автор слів гімну “America the Beautiful”.

1887 – Ервін Шредінгер, австрійський фізик, творець квантової механіки, лауреат Нобелівської премії (1933) за розробку теорії руху мікрочастинок.

1930 – Джордж Сорос, американський фінансист і громадський діяч угорського походження.

1992 – Кара Делевінь, англійська супермодель і кіноактриса.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.