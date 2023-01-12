12 січня в Україні відзначають День політв'язня. За церковним календарем сьогодні день пам’яті Анісії Солунської.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні відзначають:

День українського політв’язня — відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання. Традиція відзначення дня політв’язня запроваджена з 1975 з пропозиції В’ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв’язнів, інші — проводять різноманітні тематичні заходи.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз російський режим, що розгорнув терор проти українців — “перевершивши радянський тоталітаризм”.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Туркменістан – День пам’яті

Індія – Національний день молоді

США – Національний день фармацевта

Цього дня у світі:

1554 — Баїннаун, творець найбільшої імперії в історії Південно-Східної Азії, коронований як король Бірми.

1793 — Росія і Пруссія домовилися про другий поділ Польщі.

1848 — у Палермо на Сицилії почалось повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II та неаполітанських Бурбонів — хронологічно перше з “Весни народів”.

1879 — почалася війна між британськими колоністами в Південній Африці і місцевими племенами зулусів.

1920 — у Варшаві (Польща) відбулося засідання членів уряду УНР за участю голови Директорії С. Петлюри, на якому заслухано доповідь міністра праці О. Безпалка про діяльність уряду в Україні, становище в Україні, рішення уряду скликати передпарламент та про затвердження Брацлавської краєвої управи; обмірковано справу повернення в Україну міністерських апаратів, урядовців і громадян, що перебували на території Польщі. Після обмірковування питання про відносини України з Польщею визнано, що “просування польських військ на Україну є небажаним і шкодливим”, а тому дипломатична місія УНР мала докласти зусиль для того, щоб “застерегти поляків від офензиви на Україну”.

1923 — у Кривому Розі ДПУ “викрило” велику українську повстанську організацію. Заарештовано понад 200 осіб.

1923 — у Харкові РНК УСРР прийняла постанову “Про вшанування сорокарічної сценічної діяльності М. Заньковецької”. Їй було надане звання народної артистки УСРР, призначено підвищену довічну пенсію та перейменовано на її честь колишній Троїцький народний будинок на Театр ім. Заньковецької.

1928 — у Москві ОДПУ видало розпорядження своїм місцевим органам, у тому числі ДПУ УСРР, про реалізацію вилученого у приватників хліба.

1932 — Гетті Каравей стала першою жінкою, обраною до Сенату США.

1938 — німецький археолог Вільгельм Кеніг при розкопках під Багдадом виявив предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів.

1939 — в Хусті відбулися установчі збори “Товариства греко-католицьких священників”. Ця організація духовенства поклала своїм завданням працювати над “поглибленням українського національного духу, займатися освітньою і господарською працею серед карпато-українського народу”. Окремою резолюцією молоді священники засудили “мадярофільство старої генерації”. Головою товариства обрано о. Ю. Станинця, відомого під письменницьким псевдонімом “Зореслав”.

1939 — у Полтаві почали курсувати перші шість таксі.

1942 — рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці і тим самим саботують наказ німецької влади про обов’язкову трудову повинність.

1942 — рейхскомісар України Е. Кох видав директиву всім генерал- і гебітскомісарам про умови відкриття початкових шкіл. Навчанням охоплювалися діти віком до 11 років. Але школу дозволялося відкрити при дотриманні певних умов, зокрема: наявність палива, відсутність небезпеки поширення інфекційних захворювань, наявність достатньої кількості благонадійних учительських сил, відсутність потреби використання шкільних будинків для інших необхідних цілей. Запроваджувалася українська мова навчання. Заборонялося використовувати радянські підручники, посібники, плани, програми.

1950 — у СРСР указом Президії Верховної Ради відновлена смертна кара за зраду, шпигунство і диверсії, що мала зворотну дію в часі.

1954 — в австрійській провінції (землі) Форарльберг внаслідок сходження лавини загинули 200 людей. Через 9 годин друга лавина поховала під собою ще 115 осіб.

1964 — Римський Папа Павло VI призначив митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви.

1965 — мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня “Днем української незалежності”.

1967 — вперше кріоноване тіло людини — професора психології Університету Каліфорнії Джеймса Бедфорда.

1972 — КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтелігенції (операція “Блок”, “Арешт Коляди”), спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура.

1974 — В’ячеслав Чорновіл звернувся з заявою до голови президії Верховної Ради УРСР. У ній повідомлялось, що, починаючи з 12 січня 1972 року (дня його арешту і початку широких репресій проти течії шістдесятників в українському літературно-громадському житті), він щорічно, як в ув’язненні, так і після, відзначатиме одноденною голодівкою аж до справедливого перегляду його та інших аналогічних справ.

1981 — відбулася прем’єра серіалу “Династія” на телеканалі Ай-Бі-Сі.

1990 — нова влада Румунії першою з країн Східного блоку і колишніх членів Організації Варшавського договору заборонила комуністичну партію; її майно націоналізоване 18 січня.

1990 — почався семиденний погром вірменів у столиці Азербайджанської РСР Баку.

1998 — 19 країн — членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.

2004 — найбільше (на той час) у світі круїзне судно “Queen Mary 2” вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан.

2007 — Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років.

2008 — створено кримськотатарську вікіпедію.

2010 — близько 17:00 за місцевим часом, в центральній частині Гаїті з незначним інтервалом відбулись два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 відповідно. Паралізований телефонний зв’язок і лінії електропередач, зруйновано і пошкоджено багато будівель, зокрема президентський палац і будинок штаб-квартири миротворчої місії ООН. Загинуло понад 100 тис. людей, 3 млн постраждали. Збитки від природного катаклізму сягнули 9 млрд доларів.

Яке сьогодні церковне свято:

12 січня в православному календарі — день пам’яті Анісії Солунської. Жила вона в III столітті. Народившись у багатій родині, отримала хорошу освіту. Ще з ранніх років полюбила благочестиве життя, тому своїми багатствами ніколи не пишалася. Анісія росла смиренною та лагідною.

Коли померли її батьки, роздала все багатство сім’ї нужденним. Відтоді почала вести сподвижницьке життя.

За часів правління імператора Максиміана почалися жорстокі гоніння християн. Анісію тоді схопили і кинули до в’язниці. Там довго мучили, а потім вбили мечем.

На честь святої в народі 12 січня святкують народне свято — Анісія зимова.

Прикмети:

Вдень ясно – скоро настане потепління.

На Анісію йде сніг – чекайте літа сильних дощів.

Якщо на Анісію горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.

Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим.

Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов’язаний з землею, обіцяє смерть.

Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

Традиції:

Святій мучениці Анісії молилися люди із захворюваннями шлунка. Вірили, що свята обов’язково допоможе. В цілому дата вважається вдалою, щоб лікувати шлунок і приймати корисні трави для шлунка.

У цей день не можна сильно солити їжу. За старими повір’ями, хто сьогодні з’їсть багато солі, у того буде боліти шлунок.

Якщо знайшли якусь річ на порозі, не можна підіймати її і заносити в дім. На цій речі може бути псування.

Іменини цього дня святкують:

Антон, Данило, Ізот, Ірина, Лев, Макар, Марія, Онисія, Тимон, Федора, Феодосія, Ярина.