12 січня в Україні – День політв'язня, у світі відзначають Всесвітній день доньки, День казкових дикунів, День гарячого чаю, Міжнародний день "Поцілунок для рудого", у США Національний день фармацевта, День курячого карі та Національний день глазурованих пончиків. У Туркменістані – День пам'яті, в Індії – Національний день молоді.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1816 – Уряд Франції видав указ про вічне вигнання сім’ї Бонапарта з країни;

1848 – Початок революції проти Фердинанда ІІ, короля Двох Сицилій;

1945 – СРСР розпочав повномасштабний наступ проти нацистської Німеччини у Східній Європі;

1950 – СРСР ввів страту за зраду, шпигунство і саботаж;

1990 – Румунія першою з країн Східної Європи та колишніх членів Організації Варшавського договору заборонила Комуністичну партію;

1991 – Обидві палати Конгресу США дозволили президенту Джорджу Бушу використати силу для припинення агресії Іраку в Кувейті.

2005 – З мису Канаверал запущено космічний апарат Deep Impact.

2007 — Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років

2008 — створено кримськотатарську вікіпедію

2010 — близько 17:00 за місцевим часом, в центральній частині Гаїті відбулись два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 відповідно. Внаслідок чого було зруйновано і пошкоджено багато будівель, зокрема президентський палац і будинок штаб-квартири миротворчої місії ООН. Загинуло понад 100 тисяч людей, 3 млн постраждали

Сьогодні народились

1591 — Хосе де Рібера, видатний художник Іспанії XVII століття

1597 — Франсуа Дюкенуа, відомий італо-фламандський скульптор XVII століття, представник стилю бароко

1628 — Шарль Перро, французький письменник-казкар (Попелюшка, Синя борода, Хлопчик-мізинчик)

1701 — Василь Григорович-Барський, український мандрівник, вчений-орієнталіст, письменник

1711 — Гаетано Латілла, італійський оперний композитор

1715 — Жак Дюфлі, французький клавесиніст і композитор

1729 — Едмунд Берк, ірландський державний діяч, публіцист та основоположник теорії британського консерватизму.

1777 — Степан Давидов, український композитор, співак і диригент

1800 — Ежен Луї Ламі, французький живописець

1822 — Етьєн Ленуар, винахідник двигуна внутрішнього згоряння

1832 — Єлизавета Милорадович, українська громадська діячка і меценатка

1873 — Василь Кричевський, український художник і архітектор

1876 — Джек Лондон, американський письменник (Біле Ікло, Поклик предків, Любов до життя)

1878 — Гнат Хоткевич, український письменник, бандурист, композитор, громадсько-політичний діяч, мистецтвознавець, етнограф

1880 — Василь Безкоровайний, український композитор, диригент та педагог

1907 — Сергій Корольов, вчений-винахідник, конструктор ракетно-космічних систем

1908 — Жан Делануа, французький актор, кінорежисер, сценарист, володар золотої пальмової гілки Каннів

1909 — Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця “наївного мистецтва”

1929 — Микола Мащенко, український кінорежисер, сценарист та письменник

1936 — Раймонд Паулс, латвійський композитор

1944 — Джо Фрейзер, американський боксер, олімпійський чемпіон 1964, чемпіон світу у важкій вазі 1970—1973 за версіями WBC та WBA

1949 — Харукі Муракамі, популярний японський письменник і перекладач (Кафка на пляжі, Країна Див без гальм і Кінець Світу)

1960 — Станіслав Боклан, український актор театру та кіно

1974 — Мелані Чісхолм, британська попспівачка та автор-виконавець, колишня учасниця гурту Spice Girls

1986 — Джемма Артертон, англійська акторка (Квант милосердя, Битва титанів, Принц Персії: піски часу)

1986 — Злата Огнєвіч, популярна українська співачка

1990 — Сергій Карякін, український шахіст, який вже у віці 12 років і 211 днів став наймолодшим гросмейстером в історії, внесений у Книгу рекордів Гіннесса

12 січня православна церква вшановує пам’ять християнської святої Анісії Солунської, яка постраждала за віру в часи правління імператора Максиміліана. Жила мучениця у християнській сім’ї у грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила у пості та молитві.

Що не можна робити 12 січня

За народними повір’ями, 12 січня не варто пішки долати великі відстані, шити та прясти, їсти солону їжу й піднімати речі на перехресті. Також рекомендується утриматися від пліток та вирішення фінансових питань.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вітер південний – рік буде врожайним, а літо – теплим;

йде сніг – літо буде дощовим;

горобці голосно цвірінькають – до відлиги.

Іменини у Ірини, Марії, Тимона, Давида і Йосипа.