Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день медсестер: відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію –- міжнародну раду медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста є саме на її честь, в день її народження – 12 травня.
Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми: відзначатися з 1992 року. У число цих захворювань входять міалгічний енцефаломієліт (ME), синдром хронічної втоми (CFS), фіброміалгия (FM) і множинна хімічна чутливість (MCS). Дата 12 травня була обрана, оскільки це день народження Флоренс Найтінгейл. Вважалося, що вона також страждала від ME/CFS. З 2010 року заходи, присвячені Міжнародному дню запобігання синдрому хронічної втоми проводяться регулярно, а його символ – блакитна стрічка.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Грузія – День Святого апостола Андрія Первозванного
- Сербія – День армії
- Фінляндія – День фінської ідентичності
- США – день вершкової помадки з горіхами
Цього дня у світі:
- 996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна
- 1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів
- 1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет
- 1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу
- 1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.
- 1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.
- 1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
- 1927 — у Москві піднявся в повітря перший літак конструкції Яковлєва — АІР-1.
- 1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — “Гроно”.
- 1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
- 1949 — СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.
- 1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
- 1965 — радянська автоматична міжпланетна станція “Луна-5”, запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.
- 1980 — на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа “Екіпаж”.
- 1993 — Естонію прийняли до Ради Європи.
- 1994 — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.
- 2004 — в англіканській церкві введено посаду вебсвященника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
- 2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись Марії Шерифович із Сербії.
Яке сьогодні церковне свято:
12 травня в церковному календарі — день пам’яті дев’яти мучеників Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона. Жили вони в Кизику в III столітті. Імператор Діоклетіан влаштовував гоніння на християн, але чоловіки сміливо проповідували віру в Христа, викриваючи язичників. Коли правитель про це дізнався, наказав привести їх до себе. Жорстоко і довго він мучив християн, а потім наказав відрубати їм голови. Після смерті мощі мучеників визнали нетлінними.
Прикмети:
- Сильний вітер — на зливи
- На небі вночі багато зірок — буде хороший врожай
- Літають хрущі — буде посушливим літо
- Спекотна погода — буде холодно наприкінці травня
Традиції:
- Вважається, що сьогодні цілющими властивостями володіє вітер. Сьогодні обов’язково варто вийти на вулицю і підставити обличчя теплому вітру, а також провітрити кімнату вдень.
Іменини сьогодні святкують:
Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон, Іван.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 12 травня, у більшості областей України без опадів. Дощі очікуються лише у декількох регіонах.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 11 травня.