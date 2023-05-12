12 травня відзначають Всесвітній день медсестер та Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. За церковним календарем сьогодні день пам’яті дев'яти мучеників Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день медсестер: відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію –- міжнародну раду медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста є саме на її честь, в день її народження – 12 травня.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми: відзначатися з 1992 року. У число цих захворювань входять міалгічний енцефаломієліт (ME), синдром хронічної втоми (CFS), фіброміалгия (FM) і множинна хімічна чутливість (MCS). Дата 12 травня була обрана, оскільки це день народження Флоренс Найтінгейл. Вважалося, що вона також страждала від ME/CFS. З 2010 року заходи, присвячені Міжнародному дню запобігання синдрому хронічної втоми проводяться регулярно, а його символ – блакитна стрічка.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Грузія – День Святого апостола Андрія Первозванного

Сербія – День армії

Фінляндія – День фінської ідентичності

США – день вершкової помадки з горіхами

Цього дня у світі:

996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна

1311 — Інквізиція у Франції публічно стратила 54 лицарів Ордену тамплієрів

1364 — у Кракові створений Ягеллонський університет

1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу

1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.

1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.

1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.

1927 — у Москві піднявся в повітря перший літак конструкції Яковлєва — АІР-1.

1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — “Гроно”.

1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).

1949 — СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.

1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.

1965 — радянська автоматична міжпланетна станція “Луна-5”, запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.

1980 — на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа “Екіпаж”.

1993 — Естонію прийняли до Ради Європи.

1994 — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припинили військові дії на підставі Бішкекського протоколу.

2004 — в англіканській церкві введено посаду вебсвященника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.

2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Яке сьогодні церковне свято:

12 травня в церковному календарі — день пам’яті дев’яти мучеників Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона. Жили вони в Кизику в III столітті. Імператор Діоклетіан влаштовував гоніння на християн, але чоловіки сміливо проповідували віру в Христа, викриваючи язичників. Коли правитель про це дізнався, наказав привести їх до себе. Жорстоко і довго він мучив християн, а потім наказав відрубати їм голови. Після смерті мощі мучеників визнали нетлінними.

Прикмети:

Сильний вітер — на зливи

На небі вночі багато зірок — буде хороший врожай

Літають хрущі — буде посушливим літо

Спекотна погода — буде холодно наприкінці травня

Традиції:

Вважається, що сьогодні цілющими властивостями володіє вітер. Сьогодні обов’язково варто вийти на вулицю і підставити обличчя теплому вітру, а також провітрити кімнату вдень.

Іменини сьогодні святкують:

Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон, Іван.