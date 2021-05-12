Сьогодні, 12 травня, у відзначають Всесвітній день медсестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна.

1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу.

1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.

1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.

1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили пролетіли на дирижаблі над Північним полюсом.

1927 — у Москві піднявся в повітря перший літак конструкції Яковлєва — АІР-1.

1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — “Гроно”.

1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).

1949 — СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.

1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.

1965 — радянська автоматична міжпланетна станція “Луна-5”, запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.

1980 — на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа “Екіпаж”.

2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 12 травня вшановує пам’ять дев’яти мучеників.

Прикмети погоди:

мурахи переселяються в більш сухе місце – до сильних і затяжних злив;

багато хрущів – до посухи;

схід сонця ясний – до теплого літа;

теплий вечір і зоряна ніч – до багатого врожаю;

гроза – опади будуть довгими.

День ангела сьогодні святкують: Арсеній, Артемій (Артема), Василь, Іван, Магн, Мемнон, Персида, Родопіан, Руф, Фавмасій, Федот, Феогній (Феогнид), Феост, Филимон.