Сьогодні, 12 травня, на усьому Лівобережжі, а також в південних регіонах прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря дещо знизиться – від +13 °C до +15 °C. Дощитиме вдень і в Чернівецькій області.

У західних, центральних та північних областях опади не передбачаються, проте буде хмарно. У західних регіонах температура коливатиметься від +21 °C до +25 °C.

12 травня у південних, більшості східних, західних, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.