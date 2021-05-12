Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря дещо знизиться – від +13 °C до +15 °C. Дощитиме вдень і в Чернівецькій області.
У західних, центральних та північних областях опади не передбачаються, проте буде хмарно. У західних регіонах температура коливатиметься від +21 °C до +25 °C.
12 травня у південних, більшості східних, західних, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 11 травня в Україні прогнозувалася переважно сонячна погода, у східній, південній та центральних регіонах – місцями дощі.