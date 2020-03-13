Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине для приема сложных случаев, связанных с коронавирусом, подготовлены более 12 000 мест в инфекционных стационарах.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

“Для прийому складних випадків підготовлені понад 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, є близько двох тисяч лікарів-інфекціоністів та більше п’яти тисяч середнього медичного персоналу. Вживаються заходи, щоб максимально підвищити спроможність лікарень приймати необхідну кількість пацієнтів для інтенсивної терапії”, – сказав президент.

За його словами, Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги, в тому числі – медичного обладнання.

“Українській митниці доручено здійснювати оформлення таких вантажів швидко, не більше ніж за один день”, – підкреслив Зеленський.

Державна служба контролю за якістю харчових продуктів посилить контроль за системою водопостачання та водовідведення.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Інститут молекулярної біології НАН України невідкладно виготовить 200 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в українців, які перебувають за кордоном не в туристичній поїздці, буде три дні для того, щоб встигнути повернутися додому.