12% працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) заявили, що стикалися з дискримінацією та сексуальними домаганнями на робочому місці.

Про це повідомляє “Укрінформ”, посилаючись на результати гендерного опитування в публічному секторі “Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на державній службі України”.

Згідно з опитуванням, жінки частіше чули коментарі щодо їхньої зовнішності, приватного й сімейного життя. Також лунали заяви щодо приниження, знецінення та образ через стать у поєднання із сексуальними домаганнями.

Водночас чоловіки сказали, що частіше стикалися з необґрунтованими вимогами, пов’язаними з роботою через стать та жестами сексуального характеру.

Лише 0,7% з них звернулися по допомогу.

14,9% опитаних під час співбесід отримували запитання про сімейний статус. Жінок частіше питали про наявність дітей (12,3% жінок та 8,5% чоловіків). Крім того, посадовицям ставили питання про те, чи планують вони народжувати (5,8% жінок та 0,9% чоловіків). Також 1,8% жінок просили зазначити, чи вони вагітні.

Варто зауважити, що 82,5% від усіх опитаних погодилися із твердженням, що чоловіки та жінки мають рівні шанси й можливості для кар’єрного росту в центральних органах виконавчої влади.