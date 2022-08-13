У міністерстві оборони США прокоментували хід повномасштабної російсько-української війни наголосивши, що ефективність Збройних сил України, за шкалою від 0 до 10 дорівнює 12.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.

Як повідомив один із чиновників відомства, ЗСУ мають деякі успіхи на півночі України, зокрема й у районах поблизу Харкова.

Також українські захисники продовжують тиснути на росіян у Херсонській області, зокрема пошкодивши мости, якими окупанти перевозили техніку.

Окрім цього, 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму сталась серія вибухів. Посадовець Пентагону наголосив, що США не знають, що стало причиною цих вибухів, однак точно відомо, що вони призвели до знищення значної кількості літаків та боєзапасів, які РФ використовувала для атаки на Україну.

Американський посадовець також наголосив, що російська армія продовжує “невибіркові бомбардування” по території України, що призводить до жертв серед мирного населення.

Однак, зауважив він, попри те, що росіяни мають значну перевагу, те що роблять ЗСУ, постійний прогрес українців, дуже впливає на моральний стан окупантів.

“За шкалою ефективності від 0 до 10 ефективність ЗСУ буде 12. Виходячи лише з того, наскільки вражаючими вони були для нас. Вони знайшли спосіб робити те, що ми й подумати не могли, що таке можливо”, – резюмував посадовець США.