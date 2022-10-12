12 жовтня відзначають Всесвітній день економіста та Всесвітній день боротьби з артритом. За церковним календарем сьогодні день пам'яті преподобного Киріака Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день економіста: цього дня видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського центрального банку. Відповідне рішення було прийнято Нобелівським комітетом. Якщо людина бажає присвятити своє життя професії економіста, їй потрібно здобути вищу освіту. Також дуже важливими є аналітичний склад розуму, вміння працювати з великими обсягами інформації і програмами на комп’ютері.

Всесвітній день боротьби з артритом: проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, відзначається щорічно 12 жовтня.Мета Всесвітнього дня боротьби з артритом привернення уваги та інформованості широкої громадськості до проблем ревматологічних захворювань.

Артритом хворіє приблизно кожна сота людина. Біль, обмеження в русі, хронічна ниркова недостатність, висока інвалідизація – це те, що несе з собою артрит. Хвороби суглобів вимагають тривалого постійного медичного нагляду та лікування. Хворі гостро потребують реабілітації і соціальної адаптації.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День Колумба

Іспанія – Національний День

Бразилія – Дитячий день

Цього дня у світі:

1428 — У ході Столітньої війни англійці почали облогу Орлеана.

1492 — Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії.

1618 — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захопила Москву.

1727 — на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України (за новим стилем).

1860 — Ґарібальді Дзузеппе проголосив Віктора Емануїла королем об’єднаного Королівства Італія.

1863 — В Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.

1871 — Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан і наказав заарештувати лідерів цієї організації.

1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.

1905 — Норвегія розірвала унію зі Швецією і стала незалежним королівством.

1917 — Екіпаж міноносця “Завидный” підняв Український прапор і відмовився його спускати.

1920 — у Ризі було підписано Договір про перемир’я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні: Сарни-Рівне-Радивілів-р. Збруч. Польська республіка зобов’язалася припинити підтримку збройних формувань УНР й Добровольчої армії. Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Західне Полісся і Підляшшя залишалися за Польською республікою.

1922 — У Російській СФРР розпочалася дворічна грошова реформа — РНК РСФРР ухвалила декрет про карбування золотих червінців.

1922 — Семиріченська область РСФРР перейменована на Джетисуйську

1924 — у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.

1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.

1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.

1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1965 — На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії.

1966 — З конвеєра заводу “Комунар” зійшли перші моделі “ЗАЗ-966”

1971 — на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери “Jesus Christ Superstar”.

1991 — У Києві відбувся установчий з’їзд Соціалістичної партії України.

1994 — У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією.

2002 — У Москві в театральному центрі на Дубровці під час спецоперації зі знищення терористів і звільнення заручників отруєно 128 осіб.

2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві 12 жовтня шанується день пам’яті преподобного Киріака Пустельника, мучеників Дади, Гаведдая, Каздої і Преподобного Феофана Милостивого.

За народним календарем сьогодні – Феофана Милостивого. Також 12 жовтня православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака Відлюдника (Пустельника), який у 18 років став ченцем і трудився в обителі святого Євфимія, розташованому в місті Коринті. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити у себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.

Прикмети:

На небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.

Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.

У лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.

Грім у цей день – до безсніжної зими, східний вітер – до холодної.

Традиції:

Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння.

Також в народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою – з холодними вітрами і туманами.

У день пам’яті Феофана милосердного необхідно допомагати тим, хто цього потребує – як близьким, так і стороннім людям.

Іменини цього дня відзначають:

Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо.