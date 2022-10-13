Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Водночас у Лимані виявили тіла 4 цивільних, яких убили росіяни під час окупації. Ще 13 людей, за словами Кириленка, вчора отримали поранення.

Голова ОВА зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!”, — наголосив він.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіян, у Донецькій області загинуло 990 осіб, ще 2 390 були поранені.