12 жовтня світ відзначає Міжнародний день іспанської мови, День шоколадних сюрпризів, День шести мільярдів, Всесвітній день боротьби з артритом.

Про це розповідають Букви.

В Україні – День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, у США – День бамії, День стусана під зад, День Колумба, День вільнодумства, День заощаджень, День тушкованої свинини, День фермерів, День корінних народів, в Японії – День здоров’я і спорту, в Канаді – День Подяки, в Іспанії – національне свято, у Вірменії – День боротьби з тютюнопалінням, у Бразилії – День дитини, у Лаосі – День звільнення, в Уругваї – День інженера, в Аргентині – День поваги культурних відмінностей, у Бразилії – День явлення Богородиці, на Багамах – день національних героїв, Екваторіальна Гвінея – День Незалежності, у Коста-Ріці – день зустрічі культур.

Пам’ятні дати 12 жовтня

1492 — Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії.

1612 — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захопила Москву.

1727 — на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України (за новим стилем).

1860 — Ґарібальді Дзузеппе проголосив Віктора Емануїла королем об’єднаного Королівства Італія.

1863 — В Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.

1871 — Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан і наказав заарештувати лідерів цієї організації.

1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.

1905 — Норвегія розірвала унію зі Швецією і стала незалежним королівством.

1917 — Екіпаж міноносця “Завидный” підняв Український прапор і відмовився його спускати.

1920 — у Ризі було підписано Договор про перемир’я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні: Сарни-Рівне-Радивілів-р. Збруч. Польська республіка зобов’язалася припинити підтримку збройних формувань УНР й Добровольчої армії. Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Західне Полісся і Підляшшя залишалися за Польською республікою.

1924 — у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.

1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.

1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1971 — на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери “Jesus Christ Superstar”.

1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер “Термінатор”, із Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.

2002 — У Москві в театральному центрі на Дубровці під час спецоперації зі знищення терористів і звільнення заручників отруєно 128 осіб.

2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 жовтня вшановує пам’ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака відлюдника. Інші назви свята: “Феофан”, “Феофан осінній”, “Киріак”, “Відхідник”, “Марем’яна”.

Народні прикмети та приказки

На небі зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.

Людина, яка народилася 12 жовтня буде доброю.

Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.

В лісі з’явилися пізні гриби – сніг випаде пізно.

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.

Чого не можна робити

Не можна веселитися, влаштовувати гуляння й розпусту.

Іменини у Кипріяна, Івана, Феофана, Євстахія та Максимільяна.