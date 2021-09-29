Про це заявив очільник італійського уряду Маріо Драгі, повідомляє міжнародне видання Reuters.

Італія ініціювала проведення саміту, оскільки головує в G20 у 2021 році.

До цього Драгі обговорив нинішню ситуацію в Афганістані з російським президентом Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

“Ми повинні зрозуміти, чи є спільні цілі між країнами G20… Ми дійшли до точки, коли нам потрібно дбати про те, аби рятувати життя людей”, – пояснив італійський політик.

В рамках саміту лідери “Великої двадцятки” мають створити спільну стратегію щодо запобігання ситуації, в якій Афганістан стане “притулком для бойовиків”.

До слова, це позачерговий саміт, на якому обговорюватимуть тільки тему Афганістану. Окрім представників двадцятки, на саміті будуть учасники з Катару, МВФ, Всесвітнього банку та ООН.

Черговий саміт відбудеться в Римі 30 – 31 жовтня.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.