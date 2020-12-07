7 грудня 1900 року народилася видатна українська художниця Катерина Білокур, роботи якої свого часу вразили одного з найвизначніших художників XX століття Пабло Пікассо.

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Майбутня художниця народилася в селі Богданівка, Полтавської губернії, а сьогодні – Київська область. У 6 – 7 років Катруся навчилася читати і батьки вирішили не віддавати її до школи, бо читати вона і так уміє, а економія одягу й взуття – величезна. Зрештою це дуже вплинуло на долю Катерини, адже перешкоджало і здобути якусь художню освіту, і навіть зробити якісь виставки картин – всюди потрібно було мати документ про освіту.

Дуже рано Катерина почала проявляти хист і любов до малювання. Шматочком вугля могла розписати стіни, або ж потайки брала з хати шматок полотна і тікала в поле малювати. Дівчинка сама робила собі пензлики з шерсті тварин і гілочок дерев, а фарбами були настої буряка, бузини, калини.

Варто зазначити, що батьки ніяк не схвалювали захоплення дочки і дуже часто сварили.

За даними різних джерел, Катерина Білокур у 1922 чи 23 році прочитала про Миргородський технікум художньої кераміки. Слово “кераміка” виявилося для неї незнайомим, а от слово “художній” вона розуміла. Дівчина вирішила туди вступити, але їй відмомили через відсутність освіти. У розпачі вона залишила свої роботи на подвір’ї закладу.

Якось Катерина почула по радіо пісню “Чи я в лузі не калина була?” у виконанні оперної співачки Оксани Петрусенко. Дівчина вирішила написати листа артистці і вклала до нього полотно з зображенням калини. Співачку дуже вразив малюнок і вона попросила інших митців звернути увагу на художницю-самоучку.

Так почалося нове життя у Катерини Білокур. Її роботи виставляли в Києві, Москві та Парижі. Саме у Парижі на полотна Білокур звернув увагу Пабло Пікассо.

Він сказав про Білокур: “Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї увесь світ!”.

Катерину Білокур прийняли до Спілки художників України, а ще вона отримала звання Народного художника України.

Катерина Білокур тяжко хворіла, давалися взнаки злидні тогочасного сільського побуту, невлаштованість в особистому житті, хвороба матері. Померла художниця 9 червня 1961 року. У 1977 році в селі Богданівка відкрили меморіальний музей Катерини Білокур, на території якого встановлено пам’ятник.

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