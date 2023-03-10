Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
10-річна Марійка збирала ці кошти кілька років, втім після повномасштабного вторгнення РФ школярка вирішила віддати свої заощадження на потреби ЗСУ.
“На такий вчинок доньку наштовхнули своїм прикладом батьки, які постійно намагаються допомагати українським військовим”, — йдеться у повідомленні.
За словами прикордонників, гроші, які пожертвувала Марійка, були використані для придбання автомобіля підвищеної прохідності.
Позашляховик уже відправили бійцям Держприкордонслужби України, які у складі Сил оборони України виконують бойові завдання. Транспортний засіб допоможе військовослужбовцям визволяти Україну від загарбників.
“Дякуємо Марійці, її батькам та усім небайдужим за підтримку. Разом переможемо”, — наголосили у відомстві.
- 10-річний хлопчик Остап із Шепетівки заощадив 300 доларів, щоб придбати портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для зенітників.
- 11-річний школяр Максим з Донецької області, який влаштувався на роботу, аби допомагати Збройним Силам України, вже відправив на передову більше ніж 20 бронежилетів, 5 розгрузок, тепловізор та пристрій нічного бачення. Також разом із мамою школяр переказав частину коштів на придбання одягу захисникам і на реабілітацію військовослужбовця, який через поранення втратив ногу.