Школярка Марійка з Умані передала на підтримку Сил оборони України 120 тисяч гривень. Вона збирала ці кошти протягом кількох років.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

10-річна Марійка збирала ці кошти кілька років, втім після повномасштабного вторгнення РФ школярка вирішила віддати свої заощадження на потреби ЗСУ.

“На такий вчинок доньку наштовхнули своїм прикладом батьки, які постійно намагаються допомагати українським військовим”, — йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, гроші, які пожертвувала Марійка, були використані для придбання автомобіля підвищеної прохідності.

Позашляховик уже відправили бійцям Держприкордонслужби України, які у складі Сил оборони України виконують бойові завдання. Транспортний засіб допоможе військовослужбовцям визволяти Україну від загарбників.