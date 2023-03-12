Колишню виховательку дитячого садка в селі Бугаївка Рівненської області Віту Черешньовську поновили на посаді та мають виплатити понад 100 тисяч гривень за вимушений прогул та моральну шкоду, яка складає 20 тисяч гривень.

Про це інформує “Суспільне Рівне”.

Як повідомляється, жінку звільнили у 2017 році за те, що на своїй сторінці в Instagram вона виставила фото, на якому вона позує в купальнику на відпочинку з чоловіком.

Зазначено, що 6 березня Радивилівський районний суд визнав неправильним звільнення Віти Черешньовської.

“Важко було це все пережити. Я і вагітною ходила на засідання суду. І різні емоційні ситуації були, адже на мою адресу писали різні “пакості”. Але я знала, що перемога буде за нами. Тут навіть і сумнівів не було. Звичайно, що я раділа і зараз рада. Але такого спокою, на душі, чесно скажу, немає. Ця образа все одно залишиться назавжди”, — прокоментувала Черешньовська.

Також додається, що суд прийняв рішення про окрему ухвалу і направив його у прокуратуру за статтею про наявність ознак складу кримінального правопорушення щодо звільнення Черешньовської.

За словами Віти, зараз вона вдома займається невеликим бізнесом. Проте, осад від звільнення не дав їй можливості вийти на роботу. “Чомусь психологічно я вважала, що мене зараз будуть засуджувати в кожному колективі. Одні люди прямо в очі говорять, що все добре, ось “ти така молодець”, але позаочі все одно вважають: “звільнена за аморальну поведінку”, – пояснила вона.

Наголошено, що дитсадок, у якому працювала вихователька, ліквідували, втім, Віта Черешньовська не впевнена, чи повернулась би на роботу.