Внаслідок нічного ракетного обстрілу Запоріжжя без теплопостачання залишилося 123 багатоповерхових будинки, де проживає понад 17 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

“Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста”, – розповів голова Запорізької ОВА.

А також зазначив, що вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких мешкає більш як 17 тисяч абонентів.

За словами Олександра Старуха, аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло вже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання – сьогодні о 23:00.

“Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи. Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом, тримаємо стрій, рухаємось до перемоги!”, – наголосив Олександр Старух.

Зазначимо, що ввечері, 18 листопада, військові РФ завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі.