13-14 червня на два дні близько 2000 учасників східних областей України та прикордонних територій зануряться в атмосферу змінотворення та розвитку.

Участь у форумі безкоштовна, лише потрібно зареєструватися за посиланням: https://id-forum.com.ua/login

Що особливого у форумі “На кордонах”?

Це не звичний онлайн-форум у ZOOM чи трансляція на YouTube. Це подія у повністю змодельованому унікальному віртуальному ігровому просторі із 3D локаціями, сценами та стендами. Кожен гість наче телепортуєтсья у гру: він отримає аватар, функції спілкування у командах, можливість робити селфі в ігровому середовищі та створювати секретні чати для спілкування.

Програма форуму буде настільки наповнена змістами та унікальними історіями змін – як людей так і громад, що це просто вражає! Дивіться самі – понад 130 спікерів та лекторів, 7 напрямів, за кожним з яких закріплено своїх кураторів та експертів, партнерські зони громадських організацій та партнерів проєктів, підбірка унікального контенту під кожен з напрямів в закритій мережі телеграм каналів.

“Форум нової доби “На кордонах” унікальна за багатьма параметрами подія. Окрім формату та підходу до роботи із сенсами, на форумі відбудеться ще один важливий прецендент: 75% учасників форуму це мешканці Донецької та Луганської областей і саме вони візьмуть участь у обговоренні речей загальнонаціонального значення, понять, які важливі кожному українцю. Саме там, на Сході, сьогодні гартується майбутнє Києва, Одеси, Львова. Такі вже несподівані сюрпризи готує нам доля – ми, як суспільство, як нація маємо здати свої іспити і вибороти себе в цій війні. І це не тільки війна між людьми які прийшли на нашу землю і нашими співвітчизниками, це війна сенсів, світоглядів. І в такій війні форум “На кордонах” – майданчик для створення найголовнішої зброї – мислення, здорового глузду, самоврядності та мудрості”, – розповідає Голова правління Фундації соціальних інновацій “З країни в Україну” та ідейник форуму Денис Блощинський.

Кожен учасник зможе дізнатися для себе щось нове, адже на форумі представлена програма з семи напрямків:

ПЕРСОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. В цьому напряму буде підійматися теми про пошук себе в нових непростих умовах. Вплив війни та карантину, пошук себе через діяльність, роботу та творчість. Пошук людського в людині, нове розуміння щастя, нове призначення, нова власна візія.

ІДЕНТИЧНІСТЬ ГРОМАД. Дискусії в цьому напряму зачіпатимуть питання ідентичності міст та децентралізації, питання самоврядності громад та залежності від держави. На цей напрям варто звернуть увагу всім тим, хто задається питанням про погані дороги у власних містах, комфортність міст для життя чи безпеку власної вулиці.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. Дискусія про переосмислення національної ідентичності триває не перший рік, але питання чому вона стала актуальною для українського суспільства тільки після початку війни – це одне з найцікавіших питань, якому знайдеться місце в дискусійних панелях напряму. Історія, сьогодення та майбутнє – різні часові рамки, різні рішення й дуже різноманітні гості – все це буде на вас чекати в цьому напряму.

БІЗНЕС ТА ГРОМАДА розкаже про важливість взаємодії бізнеса та громади у нових умовах, спільні виклики та спільні перемоги, різність у підходах та поглядах та власний досвід тих бізнесменів, які йдуть до світу відкритих систем. “Вперше в Україні будемо дивитися на успішні кейси, будемо шукати успішні інструменти, будемо винаходити нові сенси в такому максимально інтерактивному форматі. Разом з громадськими діячами, експертами з бізнесу, з громади, з військовими, з психологами, з професорами, з відомими людьми”, – коментує Ірина Бек, кураторка напрямку Бізнес та громада, директорка Інституту лідерства та управління УКУ.

ОСВІТА, ЯК ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Розвиток системи освіти на локальному рівні, трансформаційні процеси в школах, ВНЗах, неформальна освіта, місце людини в освіті.

“Впродовж двох днів ми говоритимемо про освіту як про друге народження людини. Про освіту, яка наповнює новими сенсами. Про освіту, яка є міцним фундаментом і водночас рушійною силою, впродовж всього життя. Про довіру і толерантність, яких так бракує. Про очікування у зв’язку з новими несподіваними викликами. Ми почуємо учителів батьків і звісно ж дітей. Тих, хто творитиме майбутнє України і всього світу. Нумо з нами!”, – запрошує до участі у форумі Олена Северинчук, кураторка напрямку Освіта як друге народження людини, радниця заступниці міністра цифрової трансформації.

ЗДОРОВ`Я, ЯК КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Переосмислення власного ставлення до здоров’я, допомога системі охорони здоров’я на місцях, особистий та державний контекст в єдиному ментальному просторі людини. Ці теми десятиріччями були поза актуальним українським дискурсом. Про це говорили хіба що фахові спеціалісти на своїх кухнях та профільних конференціях, а наслідки такого підходу на собі зміг відчути кожен з нас. Тепер є шанс змінити ці стартові позиції.

КУЛЬТУРА, ЯК НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Культурний менеджмент та культурна ідентичність, створення бібліотеки сенсів та створення нових сенсів, культура як щеплення від втрати ідентичності. У цьому напряму культура буде розглянута не як вишенька на тортику чи як інструмент для створення якогось окремого продукту. Цього разу спікери та експерти говоритимуть про справжню роль культури у суспільстві.

Чому формат форуму Нової доби “На кордонах” насправді унікальний?

Для відповіді на це питання потрібно звернутися до суті події – чим таким особливим є івент, на який приходять сотні, тисячі людей? Що мотивує їх збиратися разом і чому це не можна замінити онлайн-форматом? Відповідей кілька: спільно пережиті емоції, відчуття єдності, можливість спілкуватися в тих кампаніях, з якими ти потрапив на івент — тобто домовлятися та йти групами на подію, знайомитися з іншими людьми, обмінюватися враженнями та емоціями.

Як би фантастично це не звучало, за рахунок того, як працює наш мозок, спеціально сконструйованого ігрового простору та спеціальних можливостей аватарів в цьому ігровому просторі – майже всі ці потреби знаходять свої рішення.

Під час Форуму нової доби “На кордонах” ви зможете обрати собі аватара, домовитися із друзями про зустріч, зареєструватися та зайти до ігрового простору, знайти один одного в конкретному місці, зібратися групою, обговорити враження, потрапити на лекцію або на концерт, по дорозі познайомитися з новими друзями, зустріти старих знайомих – і все це в режимі реального часу на майданчику, який дорівнює площі 10 футбольних полей. Майже як в реальному житті. Безумовно, живих концертів та живих людей цей ігровий простір форуму не замінить, але й на ZOOM-вечірку чи трансляцію в YouTube це зовсім не схоже.

Заходьте за адресою, реєструйтеся і ставайте першими, хто потрапить у віртуальний світ спілкування!