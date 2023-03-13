Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це гінекологічне захворювання, яке характеризується переміщенням тканини матки (ендометрію) до інших органів, що викликає запалення. Головні симптоми: рясна менструація з сильними больовими відчуттями, постійний біль в тазу, слабкість.
Головна мета Всесвітнього дня обізнаності про ендометріоз полягає в тому, щоб підвищити поінформованість щодо цієї хвороби. Близько 176 мільйонів жінок в світі страждають на ендометріоз, однак мало хто звертається до лікарів чи лікують цю хворобу. Ендометріоз вважають однією з причин безпліддя, тому дуже важливо підвищувати обізнанність про хворобу серед жінок дітородного віку.
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Він відзначає розширення можливостей та досягнень жінок і молодих дівчат по всьому світу. Головна мета події — підвищити обізнаність про нерівність і виклики, з якими стикаються дівчата, визнання їх надзвичайного потенціалу і стійкості. Міжнародний день перемоги кожної дівчини заохочує людей до дій, які допомагають підтримувати дівчат і молодих жінок в своїх громадах, просуваючи гендерну рівність і права жінок в глобальному масштабі.
Виникнення події пов’язують з канадською організацією “Кожна дівчина перемагає”, яка прагне розширити можливості дівчат через освіту, юридичну підтримку, наставництво, допомогти реалізувати потенціал. Гасло учасників руху “Її право на свободу і справедливість”.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- США – День коштовностей
- Ватикан – День обрання Папи Римського Франциска
- Люксембург – Фестиваль вогню
Цього дня у світі:
- 624 — Битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами.
- 1325 — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко).
- 1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився з загоном солдатів в Мексиці.
- 1639 — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) названий Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда.
- 1669 — підписані Глухівські статті — договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацьою старшиною.
- 1781 — англійський астроном Вільям Гершель відкрив Уран, сьому планету Сонячної системи.
- 1809 — сер Джордж Гордон зайняв місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон.
- 1809 — переворотом у Швеції усунутий від влади Густав IV Адольф; країна остаточно відмовилась від абсолютизму.
- 1839 — Полоцький собор Руської унійної церкви зробив спробу приєднати греко-католицизм до московського православ’я.
- 1848 — повстанням віденських студентів розпочалася революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі.
- 1881 — у Санкт-Петербурзі бомбою, що її кинув народоволець Ігнатій Гриневицький, смертельно поранено російського царя Олександра ІІ
- 1888 — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об’єдналися в компанію De Beers.
- 1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський.
- 1917 — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.
- 1921 — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю.
- 1938 — російська мова введена як обов’язковий предмет для навчання у всіх школах СРСР.
- 1938 — відбувся аншлюс Австрії Німмечиною.
- 1940 — Фінляндія і СРСР підписали мирний договір. Закінчення Зимової війни.
- 1943 — нацисти ліквідували Краківське гетто.
- 1949 — у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук.
- 1961 — у Києві сталася “Куренівська трагедія”. Внаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха.
- 1997 — Україна та НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.
- 2013 — чинним Папою Римським став Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо).
- 2014 — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії був убитий місцевий мешканець Дмитро Чернявський.
- 2022 — в Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР. Владі Херсона запропонували провести референдум про створення ХНР.
Яке сьогодні церковне свято:
13 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Василія Декаполіта. Він був візантійським монахом, учеником та сподвижником Прокопія Декаполіта. Жив у Константинополі в одному з монастирів. В той час імператором був Лев III, який вів боротьбу з тими, хто вшановував ікони.
Василій Декаполіт разом зі своїм вчителем був ув’язнений в темницю, де перебував до самої смерті імператора. Після смерті Лева III прожив ще 10 років і помер своєю смертю. Сталося це 750 року.
Прикмети:
- Йде дощ – буде сире літо
- Сонце має кола — буде хороший урожай
- Висять довгі бурульки — вродить довгий льон
- Прилетіли граки і жайворонки – більше не буде холодів
Традиції:
- В народі 13 березня називали “Крапельник” через те, вже було всюди чутно звук під крапель, що падають на землю з бурульок. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тануть бурульки, то це плаче зима.
- Також 13 березня починали запасатися сосновими пуп’янками, щоб потім з них приготувати ліки. Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з’їсти натщесерце, то будеш щасливим.
Іменини:
Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка.
- #Букви також повідомляли про свята, іменини, традиції, прикмети 12 березня.
- За даними синоптиків у понеділок, 13 березня, на всій території України прогнозується хмарність з проясненнями та місцями опади.