13 березня відзначається Міжнародний день перемоги кожної дівчини та Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. За церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Василія Декаполіта.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це гінекологічне захворювання, яке характеризується переміщенням тканини матки (ендометрію) до інших органів, що викликає запалення. Головні симптоми: рясна менструація з сильними больовими відчуттями, постійний біль в тазу, слабкість.

Головна мета Всесвітнього дня обізнаності про ендометріоз полягає в тому, щоб підвищити поінформованість щодо цієї хвороби. Близько 176 мільйонів жінок в світі страждають на ендометріоз, однак мало хто звертається до лікарів чи лікують цю хворобу. Ендометріоз вважають однією з причин безпліддя, тому дуже важливо підвищувати обізнанність про хворобу серед жінок дітородного віку.

Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Він відзначає розширення можливостей та досягнень жінок і молодих дівчат по всьому світу. Головна мета події — підвищити обізнаність про нерівність і виклики, з якими стикаються дівчата, визнання їх надзвичайного потенціалу і стійкості. Міжнародний день перемоги кожної дівчини заохочує людей до дій, які допомагають підтримувати дівчат і молодих жінок в своїх громадах, просуваючи гендерну рівність і права жінок в глобальному масштабі.

Виникнення події пов’язують з канадською організацією “Кожна дівчина перемагає”, яка прагне розширити можливості дівчат через освіту, юридичну підтримку, наставництво, допомогти реалізувати потенціал. Гасло учасників руху “Її право на свободу і справедливість”.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День коштовностей

Ватикан – День обрання Папи Римського Франциска

Люксембург – Фестиваль вогню

Цього дня у світі:

624 — Битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами.

1325 — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко).

1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився з загоном солдатів в Мексиці.

1639 — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) названий Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда.

1669 — підписані Глухівські статті — договір про права українських козаків, укладений між Москвою та козацьою старшиною.

1781 — англійський астроном Вільям Гершель відкрив Уран, сьому планету Сонячної системи.

1809 — сер Джордж Гордон зайняв місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон.

1809 — переворотом у Швеції усунутий від влади Густав IV Адольф; країна остаточно відмовилась від абсолютизму.

1839 — Полоцький собор Руської унійної церкви зробив спробу приєднати греко-католицизм до московського православ’я.

1848 — повстанням віденських студентів розпочалася революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі.

1881 — у Санкт-Петербурзі бомбою, що її кинув народоволець Ігнатій Гриневицький, смертельно поранено російського царя Олександра ІІ

1888 — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об’єдналися в компанію De Beers.

1917 — до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський.

1917 — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.

1921 — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю.

1938 — російська мова введена як обов’язковий предмет для навчання у всіх школах СРСР.

1938 — відбувся аншлюс Австрії Німмечиною.

1940 — Фінляндія і СРСР підписали мирний договір. Закінчення Зимової війни.

1943 — нацисти ліквідували Краківське гетто.

1949 — у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук.

1961 — у Києві сталася “Куренівська трагедія”. Внаслідок техногенної катастрофи загинули понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха.

1997 — Україна та НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк.

2013 — чинним Папою Римським став Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо).

2014 — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії був убитий місцевий мешканець Дмитро Чернявський.

2022 — в Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР. Владі Херсона запропонували провести референдум про створення ХНР.

Яке сьогодні церковне свято:

13 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Василія Декаполіта. Він був візантійським монахом, учеником та сподвижником Прокопія Декаполіта. Жив у Константинополі в одному з монастирів. В той час імператором був Лев III, який вів боротьбу з тими, хто вшановував ікони.

Василій Декаполіт разом зі своїм вчителем був ув’язнений в темницю, де перебував до самої смерті імператора. Після смерті Лева III прожив ще 10 років і помер своєю смертю. Сталося це 750 року.

Прикмети:

Йде дощ – буде сире літо

Сонце має кола — буде хороший урожай

Висять довгі бурульки — вродить довгий льон

Прилетіли граки і жайворонки – більше не буде холодів

Традиції:

В народі 13 березня називали “Крапельник” через те, вже було всюди чутно звук під крапель, що падають на землю з бурульок. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тануть бурульки, то це плаче зима.

Також 13 березня починали запасатися сосновими пуп’янками, щоб потім з них приготувати ліки. Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з’їсти натщесерце, то будеш щасливим.

Іменини:

Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка.