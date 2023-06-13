13 червня відзначають Міжнародний день поширення інформації про альбінізм та День швейної машини. В Україні сьогодні - День визволення Маріуполя від проросійських терористів. Християни цього дня вшановують мученика Єрмія.

Джерело: #Букви

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм: подія була встановлена Організацією Об’єднаних Націй 2015 року. Альбінізм або гіперпігментація — вроджений дефект, коли частково (вітиліго) або повністю відсутній пігмент шкіри, очей і волосся. Люди з такими порушеннями часто мають червоний колір очей і нерідко проблеми з зором. Виникає альбінізм через клітинний збій.

День швейної машини: саме цього дня 1790 року в Великій Британії запатентували першу швейну машину, і це стало великим проривом у розвитку текстильної промисловості.

В Україні сьогодні відзначають:

День визволення Маріуполя від проросійських терористів – пам’ятна дата, що відзначалася щорічно 13 червня (до 2022 року, коли місто було вдруге захоплене російськими окупантами). Цього дня 2014 року українська армія визволила Маріуполь на Донеччині від російських та проросійських бойовиків. Цій події присвячено документальний фільм Громадського ТБ Приазов’я “Рік визволення. Маріуполь після “ДНР””.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Естонія, Латвія, Литва – День жертв комуністичних репресій

Киргизстан – Поминальний день

Аргентина – День письменника

Угорщина – День винахідників

Цього дня у світі:

1589 — англійські пірати під проводом Френсіса Дрейка здійснили морський напад на Лісабон.

1892 — у Києві запущений для пасажирів перший у Російській імперії електричний трамвай

1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні гонки. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.

1919 — біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.

1971 — Газета “Нью-Йорк Таймс” почала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в’єтнамську війну.

1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою “Dynatac 8000x” виробництва компанії “Motorola” важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.

1983 — Американський космічний зонд “Піонер-10” перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II.

2014 — українські війська визволили місто Маріуполь від проросійських терористів

Яке сьогодні церковне свято:

13 червня в церковному календарі — день пам’яті мученика Єрмія. Жив він у Каппадокії в II столітті та був відомий як затятий шанувальник християнства. В той час правив цар, який вирізнявся особливими гоніннями за християнами, тому Єрмію одразу схопили. Довго змушували чоловіка відмовитися від Христа, але він відповів, що твердий в своїй вірі.

Прикмети:

Погана погода – взимку буде холодно

Багато роси — до ясної погоди

Теплий день — до великого урожаю хліба

Якщо немає роси увечері, то наступного дня дощитиме

Вранці туман — на великий урожай грибів

Павуки плетуть багато павутини — до погожої погоди

Традиції:

Вважається, що апостол Єрм допомагає винести випробування, які випадають на долю. Святого просять дати сил, а також зцілення від важких хвороб.

Також в цей день не радять купатися у водоймах, рибалити, ходити в ліс – за народними повір’ями, в цей час розгулюють русалки і можуть захопити за собою.

Іменини сьогодні святкують:

Борис, Микола, Остап, Роман, Пилип, Христина.