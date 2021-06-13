Сьогодні, 13 червня, у світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, День святого Антонія - покровителя закоханих, тварин і всіх зневірених, День комах сонечок, День нудиста, Всесвітній день софтболу.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День працівників легкої промисловості.

Цей день в історії:

1589 — англійські пірати під проводом Френсіса Дрейка здійснили морський напад на Лісабон.

1892 — у Києві запущений для пасажирів перший у Російській імперії електричний трамвай.

1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні гонки. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.

1919 — біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.

1971 — Газета “Нью-Йорк Таймс” почала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в’єтнамську війну.

1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою “Dynatac 8000x” виробництва компанії “Motorola” важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.

1983 — Американський космічний зонд “Піонер-10” перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II.

2014 — українські війська визволили місто Маріуполь від проросійських терористів.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Єрма (Єрмія) Далматського і мученика Веремія Команського.

Прикмети погоди:

Непогожий день – зима буде суворою.

Видався теплий ясний день, значить, буде багато хліба.

Багато роси – до ясної погоди.

Увечері немає роси – наступного дня буде дощ.

Чим довше йде дощ, тим бідніший буде урожай.

Ранковий туман – буде багато грибів.

Іменини відзначають Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.