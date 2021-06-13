13 червня 2014 року українські війська звільнили від бойовиків місто Маріуполь у Донецькій області.

Про це повідомляють #Букви.

У квітні сепаратисти захопили Маріупольську міську раду. 9 травня штурмували міське УВС – Маріуполь перейшов під їхній цілковитий контроль. Під час цих подій поранили та взяли в полон голову УВС Валерія Андрощука, вбили голову ДАІ Віктора Саєнка та бійця добровольчого батальйону міліції “Азов” Родіона Добродомова. Бойовики встановили барикади із бетонних блоків на кількох вулицях у центрі міста. Робота установ міліції, СБУ і прокуратури була повністю паралізована.

Україна контролювала лише маріупольський аеродром, на якому знаходилися українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних Сил України, та півтори сотні добровольців з батальйону МВС “Азов”.

Українські сили планували штурм Маріуполя на 23 травня 2014 року, щоб місцеві жителі проголосувати разом з іншими українцями на президентських виборах, та згодом відмовилося від цього плану.

Остаточною датою початку визволення було обрано 13 червня.

Легендарні кадри – 10 травня 2014 року:

Звільнення міста

Станом на 13 червня 2014 року у Маріуполі залишалося не більше сотні бойовиків. Здебільшого це були місцеві колаборанти.

У операції зі звільнення міста брали участь 150 бійців “Азову”, дві роти батальйону “Дніпро-1”, дві роти Національної гвардії, бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та спецпідрозділ МВС.

З раннього ранку бійці “Азову” через приватний сектор почали просуватись до центру міста, де і сиділи бойовики. Головні вулиці міста перекривали барикади, а весь центр Маріуполя було заміновано.

Українські бійці вдало зачистили територію: знищили ворожу техніку, відновили контроль над усіма захопленими спорудами.