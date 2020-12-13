13 грудня світ відзначає День ведмедя, День ванільного неба, Всесвітній день запалених свічок, Всесвітній день хорового співу, День святої Люсії, Третю неділю Адвенту.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День благодійності, у США – День заснування національної гвардії, День гарячого какао, День коня, День скрипки, у Бразилії – День моряка, в Польщі – День пам’яті жертв воєнного стану, в Сент-Люсіє – Фестиваль вогнів і відродження, на Мальті – День Республіки, у Канаді – День пам’яті франко-акадців, у Китаї – День пам’яті жертв нанкінської різанини.

Пам’ятні дати в цей день:

1577 — англійська ескадра з п’яти кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливла з Плімуту (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі. Дрейк повернувся на батьківщину через три роки і став першим британцем, що здійснив навколосвітнє плавання.

1642 — голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія. При спробі висадитись на берег тубільці вбили трьох матросів-голландців, сприйнявши звуковий сигнал з корабля як заклик до початку бою. Декілька тижнів перед тим Тасман відкрив біля узбережжя Австралії острів, названий ним Землею ван Дімена, а пізніше перейменований на честь мореплавця в Тасманію.

1769 — почалося перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії.

1913 — урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький.

1917 — Курултай проголосив Кримську Народну Республіку.

1917 — Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.

1942 — футболіст паризького “Расінга” Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди “Обрі” (світовий рекорд для професійного футболу). Матч закінчився з рахунком 32:0.

1958 — американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані.

1992 — в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на котрій було прийнято компромісні рішення з усіх найважливіших спірних питань: сума внесків найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції і Португалії — була зменшена з урахуванням їх економічних можливостей, узгоджено ряд економічних заходів для подолання спаду економіки, а відмова Данії увійти у валютний Європейський Союз перестала бути перешкодою для подальшої інтеграції країни в об’єднану Європу.

1994 — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера вебу англійця Тіма Бернерса-Лі.

2004 — Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”.

Яке сьогодні церковне свято:

Вранці 13 грудня дівчата йшли на церковну службу, де перед святковою іконою Андрія Первозванного просили святого послати їм хорошого чоловіка.

Народні прикмети:

Ясний і морозний день віщує добрий урожай.

Якщо сніг на Андрія випав і не тане – значить, лежати буде аж до початку квітня

Швидкі та низькі хмари – скоро похолодає.

Що не можна робити в цей день:

Раніше у цей день жінки намагалися не пекти хліба, не шити та не прясти. На Андрія дівчата багато ворожили, пророкуючи свою долю.

У цей день діють заборони Різдвяного посту.

Іменини у Андрія та Івана.