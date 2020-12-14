Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 895 осіб;
  • летальних випадків – 93;
  • одужало – 5 154 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 900 666 осіб;
  • одужало – 506 718 осіб;
  • летальних випадків – 15 247;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 91 743 випадки;
  • Вінницька область – 19 866 випадків;
  • Волинська область – 28 246 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
  • Донецька область – 29 660 випадків;
  • Житомирська область – 34 491 випадок;
  • Закарпатська область – 26 153 випадки;
  • Запорізька область – 42 435 випадків;
  • Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
  • Київська область – 49 044 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 225 випадків;
  • Луганська область – 7 929 випадків;
  • Львівська область – 53 844 випадки;
  • Миколаївська область – 24 099 випадків;
  • Одеська область – 58 283 випадки;
  • Полтавська область – 29 450 випадків;
  • Рівненська область – 36 262 випадки;
  • Сумська область – 35 968 випадків;
  • Тернопільська область – 31 283 випадки;
  • Харківська область – 62 428 випадків;
  • Херсонська область – 14 207 випадків;
  • Хмельницька область – 34 840 випадків;
  • Черкаська область – 31 607 випадків;
  • Чернівецька область – 36 889 випадків;
  • Чернігівська область – 24 411 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

  • Станом на 12 грудня в Україні підтверджено понад 12,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.