За минулу добу, 13 грудня, в Україні зафіксовано ​​​​6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 895 осіб;

летальних випадків – 93;

одужало – 5 154 особи;

здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 900 666 осіб;

одужало – 506 718 осіб;

летальних випадків – 15 247;

проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 743 випадки;

Вінницька область – 19 866 випадків;

Волинська область – 28 246 випадків;

Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

Донецька область – 29 660 випадків;

Житомирська область – 34 491 випадок;

Закарпатська область – 26 153 випадки;

Запорізька область – 42 435 випадків;

Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

Київська область – 49 044 випадки;

Кіровоградська область – 7 225 випадків;

Луганська область – 7 929 випадків;

Львівська область – 53 844 випадки;

Миколаївська область – 24 099 випадків;

Одеська область – 58 283 випадки;

Полтавська область – 29 450 випадків;

Рівненська область – 36 262 випадки;

Сумська область – 35 968 випадків;

Тернопільська область – 31 283 випадки;

Харківська область – 62 428 випадків;

Херсонська область – 14 207 випадків;

Хмельницька область – 34 840 випадків;

Черкаська область – 31 607 випадків;

Чернівецька область – 36 889 випадків;

Чернігівська область – 24 411 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.