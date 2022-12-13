Про це повідомляють #Букви.
День скрипки: Всесвітній день скрипки відзначається щороку 13 грудня. Скрипка вважається одним з найпопулярніших в світі музичних інструментів. Скрипка – струнний смичковий музичний інструмент високого регістру. Має народне походження, сучасний вигляд придбала в XVI столітті, отримала широке поширення в XVII столітті. Має чотири струни, настроєні по квінтах. Тембр скрипки густий в низькому регістрі, м’який в середньому і блискучий в верхньому. Бувають також і п’ятиструнні скрипки, з додаванням нижньої альтової струни.
День різдвяного светра: 13 грудня святкують День різдвяного светра. Теплий в’язаний светр з різдвяною тематикою став популярним в Ірландії і Англії в 80-х роках, після того, як телеведучий популярного шоу “The Cosby Show”, Білл Косбі, приміряв на себе новий образ з таким светром.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Бразилія – День моряка
- Мальта – День республіки
- Бразилія – День інженера-оцінювача та інженера-експерта
- Індонезія – День Нусантара
Цього дня у світі:
- 1577 — англійська ескадра з 5 кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливла з Плімуту (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі. Дрейк повернувся на батьківщину через 3 роки і став першим британцем, що здійснив навколосвітнє плавання, і першим капітаном, який очолював навколосвітню експедицію від її початку до завершення.
- 1577 — частина боярства проголосила Івана Підкову господарем (князем) Молдови. Сформував новий уряд — козаки Чапа, Бурла і Стефан стали маршалком, гетьманом і державним писарем.
- 1642 — голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія. При спробі висадитись на берег тубільці вбили трьох матросів-голландців, сприйнявши звуковий сигнал з корабля як заклик до початку бою. Декілька тижнів перед тим Тасман відкрив біля узбережжя Австралії острів, названий ним Землею ван Дімена, а пізніше перейменований на честь мореплавця в Тасманію.
- 1769 — почалося перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії.
- 1913 — урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький.
- 1917 — Курултай проголосив Кримську Народну Республіку.
- 1917 — Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.
- 1942 — футболіст паризького “Расінга” Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди “Обрі” (світовий рекорд для професійного футболу). Матч закінчився з рахунком 32:0.
- 1958 — американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані
- 1981 — остерігаючись щораз більшої популярності незалежного профспілкового об’єднання “Солідарність” і запобігаючи інтервенції в Польщу збройних сил СРСР, голова Ради Міністрів країни генерал Войцех Ярузельський ввів у Польщі воєнний стан. Він був призупинений 31 грудня 1982 і скасований 22 липня 1983.
- 1992 — в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на котрій було прийнято компромісні рішення з усіх найважливіших спірних питань: сума внесків найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції і Португалії — була зменшена з урахуванням їх економічних можливостей, узгоджено ряд економічних заходів для подолання спаду економіки, а відмова Данії увійти у валютний Європейський Союз перестала бути перешкодою для подальшої інтеграції країни в об’єднану Європу.
- 1994 — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера вебу англійця Тіма Бернерса-Лі.
- 2004 — Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”.
Яке сьогодні церковне свято:
Щороку 13 грудня віряни моляться святому Андрію Первозванному. В народі цей день також називають “Андрія” або “Андріїв день”.
Святий апостол Андрій був рибалкою, народився у сім’ї Йони з Віфсаїди (Галілея). В Євангелії можна знайти твердження, що він також був молодшим братом апостола Петра. Коли явився Хреститель, святий пророк, Предтеча Ісус Христос, саме Андрій, Іоанн та Петро стали його першими і найближчими учнями.
Господь покликав Іоанна та Андрія за собою, говорячи: “Підіть і побачите”. Андрій першим з великою радістю пішов за Ісусом Христом, за що отримав ім’я Первозванний. Він перебував з Сином Божим протягом всього періоду його служіння, а після того, як Спаситель воскрес, апостол Андрій з іншими учнями зустрівся з Ним та був присутній на Єлеонській горі, де побачив, як Господь піднісся на Небо.
Прикмети:
- Стоїть мороз – бути гарному врожаю.
- Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна, якщо випаде – холодна і сніжна.
- Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.
- Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.
Традиції:
- Хоча церква і забороняє такі розваги, але 13 грудня в давнину дівчата ворожили на свою долю та судженого. Вважається, що всі передбачення цього дня неодмінно збудуться.
- Не рекомендується шити, ткати, прясти, займатися різним рукоділлям, щоб не накликати біду. Бажано також не влаштовувати гучних гулянь з алкоголем.
- Цього дня намагалися не виводити на вулицю худобу, адже вірили, що по дворі ходить нечисть і полює саме на тварин.
Іменини цього дня святкують:
Андрій, Іван.
- За даними синоптиків у вівторок, 13 грудня, більшу частину України накриють опади у вигляді снігу та дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 12 грудня.