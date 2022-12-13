Про це повідомляють #Букви.

День скрипки: Всесвітній день скрипки відзначається щороку 13 грудня. Скрипка вважається одним з найпопулярніших в світі музичних інструментів. Скрипка – струнний смичковий музичний інструмент високого регістру. Має народне походження, сучасний вигляд придбала в XVI столітті, отримала широке поширення в XVII столітті. Має чотири струни, настроєні по квінтах. Тембр скрипки густий в низькому регістрі, м’який в середньому і блискучий в верхньому. Бувають також і п’ятиструнні скрипки, з додаванням нижньої альтової струни.

День різдвяного светра: 13 грудня святкують День різдвяного светра. Теплий в’язаний светр з різдвяною тематикою став популярним в Ірландії і Англії в 80-х роках, після того, як телеведучий популярного шоу “The Cosby Show”, Білл Косбі, приміряв на себе новий образ з таким светром.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Бразилія – День моряка

Мальта – День республіки

Бразилія – День інженера-оцінювача та інженера-експерта

Індонезія – День Нусантара

Цього дня у світі:

1577 — англійська ескадра з 5 кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливла з Плімуту (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі. Дрейк повернувся на батьківщину через 3 роки і став першим британцем, що здійснив навколосвітнє плавання, і першим капітаном, який очолював навколосвітню експедицію від її початку до завершення.

1577 — частина боярства проголосила Івана Підкову господарем (князем) Молдови. Сформував новий уряд — козаки Чапа, Бурла і Стефан стали маршалком, гетьманом і державним писарем.

1642 — голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія. При спробі висадитись на берег тубільці вбили трьох матросів-голландців, сприйнявши звуковий сигнал з корабля як заклик до початку бою. Декілька тижнів перед тим Тасман відкрив біля узбережжя Австралії острів, названий ним Землею ван Дімена, а пізніше перейменований на честь мореплавця в Тасманію.

1769 — почалося перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії.

1913 — урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький.

1917 — Курултай проголосив Кримську Народну Республіку.

1917 — Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.

1942 — футболіст паризького “Расінга” Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди “Обрі” (світовий рекорд для професійного футболу). Матч закінчився з рахунком 32:0.

1958 — американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані

1981 — остерігаючись щораз більшої популярності незалежного профспілкового об’єднання “Солідарність” і запобігаючи інтервенції в Польщу збройних сил СРСР, голова Ради Міністрів країни генерал Войцех Ярузельський ввів у Польщі воєнний стан. Він був призупинений 31 грудня 1982 і скасований 22 липня 1983.

1992 — в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на котрій було прийнято компромісні рішення з усіх найважливіших спірних питань: сума внесків найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції і Португалії — була зменшена з урахуванням їх економічних можливостей, узгоджено ряд економічних заходів для подолання спаду економіки, а відмова Данії увійти у валютний Європейський Союз перестала бути перешкодою для подальшої інтеграції країни в об’єднану Європу.

1994 — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті. Першим директором консорціуму було обрано піонера вебу англійця Тіма Бернерса-Лі.

2004 — Андрій Шевченко став володарем “Золотого м’яча”.

Яке сьогодні церковне свято:

Щороку 13 грудня віряни моляться святому Андрію Первозванному. В народі цей день також називають “Андрія” або “Андріїв день”.

Святий апостол Андрій був рибалкою, народився у сім’ї Йони з Віфсаїди (Галілея). В Євангелії можна знайти твердження, що він також був молодшим братом апостола Петра. Коли явився Хреститель, святий пророк, Предтеча Ісус Христос, саме Андрій, Іоанн та Петро стали його першими і найближчими учнями.

Господь покликав Іоанна та Андрія за собою, говорячи: “Підіть і побачите”. Андрій першим з великою радістю пішов за Ісусом Христом, за що отримав ім’я Первозванний. Він перебував з Сином Божим протягом всього періоду його служіння, а після того, як Спаситель воскрес, апостол Андрій з іншими учнями зустрівся з Ним та був присутній на Єлеонській горі, де побачив, як Господь піднісся на Небо.

Прикмети:

Стоїть мороз – бути гарному врожаю.

Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна, якщо випаде – холодна і сніжна.

Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.

Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.

Традиції:

Хоча церква і забороняє такі розваги, але 13 грудня в давнину дівчата ворожили на свою долю та судженого. Вважається, що всі передбачення цього дня неодмінно збудуться.

Не рекомендується шити, ткати, прясти, займатися різним рукоділлям, щоб не накликати біду. Бажано також не влаштовувати гучних гулянь з алкоголем.

Цього дня намагалися не виводити на вулицю худобу, адже вірили, що по дворі ходить нечисть і полює саме на тварин.

Іменини цього дня святкують:

Андрій, Іван.