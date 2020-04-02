13 країн Європейського союзу висловили стурбованість з приводу впливу обмежень, які були введені через коронавірусу COVID-19, на стан верховенства права, демократію та основні права людини.

Про це йдеться в спільній заяві Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Швеції, опублікованій на сайті нідерландського уряду.

“У цій безпрецедентній ситуації цілком законно, що держави-члени приймають надзвичайні заходи для захисту своїх громадян і подолання кризи. Однак ми глибоко стурбовані ризиком порушення принципів верховенства закону, демократії та основних прав в результаті прийняття певних надзвичайних заходів”, – йдеться в документі.

Зазначається, що надзвичайні заходи повинні обмежуватися тим, що є суворо необхідним, носити пропорційний і тимчасовий характер, підлягати регулярному контролю і поважати принципи і зобов’язання міжнародного права.

Наголошується, що вони не повинні обмежувати свободу вираження думок або свободу преси.

“Нам необхідно спільно подолати цю кризу та спільно відстояти наші європейські принципи і цінності на цьому шляху. Тому ми підтримуємо ініціативу Європейської комісії з контролю за надзвичайними заходами та їх застосуванням для забезпечення дотримання фундаментальних цінностей Союзу і пропонуємо Раді з загальних питань зайнятися цим питанням, коли це буде необхідно”, – додали представники країн.

Варто зазначити, що 30 березня парламент Угорщини надав прем’єр-міністру Віктору Орбану право управляти надзвичайною ситуацією.

Президент Янос Адер, який є союзником Орбана, підписав закон про продовження надзвичайного стану після його схвалення парламентом. За його словами, документ відповідає міжнародним договорам і конституції Угорщини.

Як зазначає Reuters, закон викликав критику з боку опозиційних партій, правозахисних груп і Ради Європи, оскільки він не встановлює конкретного терміну дії додаткових повноважень.