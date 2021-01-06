Тринадцять країн-членів Євросоюзу звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини проти коронавірусу COVID-19. Зокрема, мова йде про Україну.

Відповідного листа опублікував у своєму Twitter Карл Більдт, співголова Європейської ради з міжнародних відносин.

Як відомо, Східне партнерство – проєкт Європейського союзу, основна мета якого полягає у розвитку інтеграційних зв’язків із шістьма країнами: Україною, Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією і Молдовою.

Листа підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

Вони висловили підтримку зусиллям й ініціативам Брюсселя поділитися вакцинами з найближчими сусідами, такими як країни Західних Балкан.

“Водночас ми вважаємо, що Євросоюз повинен піти далі поточних ініціатив та підтримати інших сусідів ЄС – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього захочуть. Ми впевнені, що наші кордони не будуть в безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам”, – наголошується в листі.

Голови МЗС 13 країн закликали Єврокомісію створити для держав Східного партнерства механізм, подібний до того, який був створений для Західних Балкан.

“У контексті наближення саміту Східного партнерства в першій половині 2021 року ми маємо послати сильний і скоординований сигнал про стратегічну цінність Східного партнерства. Спрощений доступ до розподілу вакцин для наших східних партнерів міг би стати важливим елементом такого сигналу”, – зазначається в листі.

Його автори висловили впевненість, що такий жест ЄС отримає високу оцінку урядів і суспільства країн Східного партнерства.