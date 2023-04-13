13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу. Християни сьогодні вшановують святителя Іпатія та Чистий Четвер - один з найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день рок-н-ролу: це неофіційне свято, але воно поєднує всіх меломанів з різних куточків світу. Рок-н-рол зародився у США в середині XX століття. Витоки рок-н-ролу з’явилися у Сполучених Штатах за часів рабовласництва. Пісні рабів карибського і африканського походження були досить ритмічними і мали яскравий національний колорит. А в церквах методистів виконували під час богослужінь особливий жанр християнської музики, який називають госпелом. Саме завдяки симбіозу госпелу і афроамериканських мелодій з’явився новий жанр музики.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Польща – День пам’яті трагедії Катині

Еквадор – День вчителя

Аргентина – День кінезіолога

Таїланд, Лаос і Непал – Сонгкран (тайський Новий рік, новорічний фестиваль відзначається з 13 по 15 квітня)

Цього дня у світі:

1204 — хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь.

1598 — король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості.

1814 — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років.

1870 — у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв “Метрополітен”.

1923 — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі.

1924 — у Греції засновано футбольний клуб АЕК.

1928 — у Києві відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”.

1940 — розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.

1943 — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона.

1953 — вийшла перша книга “бондіани” Яна Флемінга — “Казино „Рояль“”.

1960 — Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.

1967 — пісня “Something Stupid”, записана Френком Сінатрою у дуеті зі своєю дочкою Ненсі, очолила чарт США.

1967 — у СРСР радгоспи перевели на повний госпрозрахунок.

1975 — зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані.

1986 — Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу.

1990 — Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за убивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, в якому раніше СРСР звинувачував нацистів).

1991 — гурт “Londonbeat” очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їхня пісня “І’ve Been Thinking About You”.

2004 — відбувся перший за 12 років після возз’єднання виступ гурту “Pixies”.

2012 — Верховна Рада прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України.

2014 — в.о. Президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Яке сьогодні церковне свято:

13 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Іпатія. Він був єпископом міста Гангри і 325 року був присутнім на I Вселенському соборі, який проводився в Нікеї. Там була піддана анафемі єресь Арія. Роком пізніше, коли Іпатій повертався з Константинополя до Гангри, напали на нього єретики, сильно побили, обкололи мечами і кинули помирати в болото. Одна з жінок вдарила святителя каменем по голові, через що він помер.

Також у християн східного обряду триває Страсний тиждень, який завершиться одним з головних християнських свят – Великоднем. Кожен із семи днів має своє значення та традиції, четвер називається “Чистий”. Чистий четвер присвячений спогадам Таємної вечері, на якій Ісус встановив таїнство Євхаристії. Саме цього дня, перед вечерею, Ісус омив ноги своїм учням, саме з цим пов’язана назва та звичаї дня.

Прикмети:

Клен чи береза дають багато соку — ще довго триватиме хороша погода.

Цього дня немає вітру — на можливі заморозки.

Синє небо і немає хмар — скоро почнуться сильні зливи.

Мрячить дощ від самого ранку — буде дощове літо.

Традиції:

В цю дату особливу силу має полум’я, тому здавна до нього ставилися дуже серйозно. Намагалися “висвітлити” вогнем робочі інструменти або запалити свічку у кімнаті хворої людини.

У Чистий четвер ретельно прибирають у будинку, помивши всі вікна. Житло звільняють від усього непотрібного – зламані речі викидають, а справні, але зайві – роздають нужденним.

Іменини сьогодні святкують:

Інокентій, Веніамін, Акакій, Іпатій, Влас, Яків.